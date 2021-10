Web Summit esgotou. Evento vai receber os 40 mil participantes autorizados pela DGS

Paddy Cosgrave © Filipe Amorim / Global Imagens

Dinheiro Vivo 31 Outubro, 2021 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No ano passado, por causa da pandemia, a Web Summit realizou-se, mas numa versão virtual. Este ano regressa de novo ao formato presencial, em Lisboa, com capacidade máxima para acolher 40 mil visitantes, que já está esgotada, revelou a organização do evento tecnológico, este domingo, em comunicado. A Web Summit começa amanhã e decorre até dia 4, no Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa.

A adesão ao evento superou as expectativas da empresa de Paddy Cosgrave, que esperava 10 mil participantes em Lisboa. "Desafiámos todas as probabilidades. O regresso está a ser bem mais rápido do que esperávamos. Pensávamos que nem chegaríamos aos dez mil participantes", diz Paddy, citado no comunicado.

Na mesma nota à imprensa, a Web Summit diz que vão chegar à capital portuguesa 40 mil pessoas na próxima semana, e sublinha o facto de Portugal ser "agora o país mais vacinado do mundo". "As pessoas vão poder conectar-se novamente em pessoa com estrelas que incluem Amy Poehler e Thierry Henry, gigantes tech como Craig Federighi da Apple e Werner Vogels, CTO da Amazon, e com a próxima geração de gigantes, como Nicolas Julia da Sorare".

No dia da abertura sobem ao palco da Altice Arena, além de Nicolas Julia, Ayo Tometi, cofundadora do movimento Black Lives Matter e Frances Haugen, denunciante do Facebook.

Vão passar pelos palcos da Web Summit mais de mil oradores, 1500 jornalistas, 700 investidores e 1250 startups e parceiros, de acordo com os números avançados pela organização.