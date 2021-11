Web Summit: Estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo ESNA lançada esta quarta-feira

Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na edição de 2021 da Web Summit © André Luís Alves / Global Imagens

A estrutura europeia dedicada ao empreendedorismo Europa Startup Aliança das Nações (ESNA) é lançada esta quarta-feira, no palco principal da Web Summit, em Lisboa, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e por Eoghan O´Neill, da DG Connect.

A Europe Startup Nations Alliance (ESNA) é a primeira entidade com a missão de apoiar os governos europeus na melhoria das condições estruturais para as 'startups', para garantir que possam crescer em qualquer estágio do seu ciclo de vida, refere a Comissão Europeia, numa nota.

Esta estrutura é lançada em nome dos 27 países signatários do 'EU Startup Nations Standards' [conjunto de práticas destinadas a fomentar o empreendedorismo na União Europeia], no palco principal da Web Summit, por Pedro Siza Vieira e Eoghan O´Neill (da DG Connect - Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias, o serviço da Comissão Europeia responsável pela política da UE em matéria de mercado único digital, segurança da Internet e ciência e inovação digital).

No palco estarão representantes do governo de nove dos 27 países da ESNA que estão a participar na Web Summit, refere a Comissão Europeia.

O lançamento da ESNA, que terá representação permanente em Lisboa, "marca o início da fase de implementação da EU Startup Nations of Excellence (EU SNS)", salienta a Comissão Europeia.

Lançada em março de 2021, a EU SNS já foi assinada por 27 países -- 26 Estados-membros da União Europeia e Islândia.

A EU SNS "confirma o acordo político em toda a Europa sobre oito 'padrões' necessários para garantir que as 'startups' europeias aproveitem as condições mais favoráveis para crescer em todas as fases do seu ciclo de vida".

Agora, adianta a Comissão Europeia, "é hora de começar a implementar as melhores práticas que sustentam estes padrões" e é aqui que a ESNA "intervém para apoiar ativamente os seus 27 países membros".

A ESNA "tem uma missão pan-europeia clara de apoiar os 27 países da SNS da UE [EU Startup Nations Standards] na implementação de um ambiente favorável ao crescimento de acordo" com os oito padrões e esta estrutura "é a primeira entidade com tal mandato".

A ESNA terá um "papel focado na ação" em apoiar os seus países membros a tornarem-se numa "nação 'startup'".

As operações da Europa Startup Aliança das Nações incluem a partilha ativa das melhores práticas e o fornecimento de apoio técnico aos governos dos países membros da ESNA.

Além disso, a ESNA irá monitorizar o progresso dos países membros na implementação das melhores práticas.

As estruturas de governança da estrutura europeia, adianta, estão prontas para facilitar a coordenação das 'startups' dos países da presidência do Conselho da UE (através do 'Conselho da Presidência' da ESNA).

A ESNA tem recursos para cumprir a sua missão pelo menos durante cinco anos.

Esta missão pan-europeia será gerida a partir da sede da ESNA, em Lisboa.

O lançamento oficial da ESNA será seguido de uma conferência de imprensa com o ministro de Estado, Economia e Transição Digital, Pedro Siza Viera, o vice-ministro da Indústria e Comércio da República Checa, Petr Ocko, e os secretários de Estado para a Digitalização e Inteligência Artificial de Espanha, Carme Artigas, e da Digitalização da Bélgica, Mathieu Michel.