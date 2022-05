Web Summit expande-se para o Brasil em maio de 2023

Paddy Cosgrave, co-fundador da Web Summit © Filipe Amorim / Global Imagens

A Web Summit vai expandir-se para o Brasil e a primeira edição da cimeira tecnológica liderada por Paddy Cosgrave vai realizar-se em maio de 2023, no Rio de Janeiro, foi esta terça-feira anunciado numa videoconferência de imprensa. Será a primeira vez que a Web Summit se realizará fora do continente europeu, num evento spin-off designado de Web Summit Rio.

O Web Summit Rio ocorrerá entre os dias 1 e 4 de maio de 2023. A sua realização não colocará em causa a realização do evento principal que continuará a ser em Portugal, nos primeiros dias de novembro. Em 2022, em Lisboa, a Web Summit está agendada para os dias 1 a 4 de novembro. Além do Brasil, estarão na calha outros eventos da empresa para a Ásia e para a América do Norte.

Em videoconferência de imprensa, Paddy Cosgrave explicou que a organização decidiu avançar com um evento próprio no Brasil por se tratar de um "mercado de rápida expansão para startups e tecnológicas", contando já com 21 empresas de rápido crescimento com o estatuto de "unicórnio" (empresas avaliadas mil milhões de dólares, ou cerca de 950 milhões de euros, no mínimo).

Paddy Cosgrave realçou que o Brasil é o "único país da América Latina entre os dez principais países com unicórnios" que está a acumular "reputação internacional" e, por isso, a Web Summit quer explorar a oportunidade identificada.

.@WebSummit is going to Rio in 2023. #WebSummitRio https://t.co/c0vPGrMZ0c - Paddy Cosgrave ‍☠️ (@paddycosgrave) May 3, 2022

Sem identificar quais, o cofundador da Web Summit revelou que a cidade do Rio de Janeiro superou a concorrência de outras duas cidades. Não obstante, numa entrevista à brasileira Exame, em novembro de 2021, Cosgrave já tinha antecipado a chegada da Web Summit ao Brasil em 2023, notando que a organização escolheria ou o Rio de Janeiro ou a capital Brasília. A Web Summit para o Brasil é também confirmada meio ano depois do evento principal, em Lisboa, ter recebido a maior comitiva de empresários e empreendedores basileiros (120 investidores ao todo).

Para a primeira edição do Web Summit Rio são esperados mais de dez mil participantes de todo o mundo. O evento ocorrerá no Rio Centros, um centro de convenções com quase 87 mil metros quadrados.

"A parceria com a cidade [de Rio de Janeiro] é semelhante à que existe com Lisboa. Temos acordo para vários anos: para já, serão três, com opção de haver prolongamento", salientou Paddy Cosgrave.

[Em Atualização]