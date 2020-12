"Web Summit faz a diferença em Portugal, mas falta estratégia nacional", diz líder da Beta-i

Pedro Rocha Vieira, CEO e cofundador da Beta-i

A Web Summit chegou a Portugal em 2016, cumpre a sua quinta edição no país - começou há 10 anos em Dublin, em 2010. Por causa da pandemia, esta será a primeira edição totalmente online, onde a organização espera que a nova plataforma substituia em parte o chamado networking - como nos explica aqui Paddy Cosgrave.

Muito se tem falado nos últimos tempos sobre o valor anual que o Estado português paga à organização - os 11 milhões de euros -, que se mantiveram este ano, apesar do evento ser online - a organização deu algumas coisas em troca, incluindo 50 mil bilhetes a estudantes portugueses.

Pedro Rocha Vieira, CEO da Beta-i - consultora de inovação portuguesa - garante-nos que a Web Summit "foi determinante para o desenvolvimento e consolidação da estratégia de Portugal para se afirmar a nível internacional de forma diferenciada, atrair investimento, talento e projetos relevantes".

Relativamente aos problemas com a pandemia e o impacto no país tecnológica, o responsável admite que Portugal pode e deve aproveitar a Web Summit para atrair trabalhadores remotos para expandir o seu ecossistema criativo e tecnológico.

Em entrevista, o responsável lamenta, no entanto, que falte ao governo "estratégia mais ampla e visão clara em empreendedorismo" para aproveitar melhor o evento.

Sobre os 11 milhões de euros pagos, "não vê o evento online como um problema" , e diz mesmo que "tem merecido o valor investido".

Segue-se a entrevista:

Em que medida acham importante para o país este evento ser em Portugal?

O posicionamento e a marca Portugal como país e hub global de inovação e tecnologia é determinante para o desenvolvimento e consolidação da estratégia de Portugal para se afirmar a nível internacional, continuar a atrair investimento, talento e projectos relevantes.

O Web Summit pela importância que tem no mundo da tecnologia e inovação é um evento que contribui para esse posicionamento, junto dum conjunto alargado de decisores a nível mundial o que reforça Portugal como top of mind.

Eventos como o Web Summit podem ser interpretados como orçamento de marketing e de vendas, mas não podem substituir uma estratégia mais ampla e uma visão clara de produto que Portugal tem que continuar a desenvolver.

Para além de que momentos relevantes de marketing e vendas devem ser bem planeados e alavancados ao longo do ano. Nesse campo Portugal, como um todo pode fazer bastante mais e afirmar uma estratégia para a próxima década, em torno da estratégia de especialização e diferenciação que pretende desenvolver.

A Beta-i sempre apostou em eventos como forma de dinamizar o ecossistema, como foi o caso do #LIS - Lisbon Investment Summit, que cancelou este ano. A verdade é que, num cenário pré-pandemia, o Web Summit é dos eventos com mais impacto em termos de impacto global na área da tecnologia e inovação e isso não podemos ignorar.

Penso que o Web Summit, contribuiu de forma singular para alterar a perceção de Portugal, e para que seja hoje uma referência para grande parte dos decisores mundiais deste setor e só por isso contribui para um aumento relevante das probabilidades de decisões estratégicas que contemplem Portugal como uma alternativa. É difícil de medir, mas acredito ser uma realidade.

Quando ainda não se tem massa crítica, é importante e encontrar formas de manter a relevância de forma mais expressiva e impactante. Podem existir várias estratégias alternativas, provavelmente também ela válidas, mas como em tudo é preciso de tomar decisões e trabalhar em conjunto para tirar o maior partido disso.

Pode ser mais fácil atacar o veículo escolhido, mas o mais importante é ter clara qual a estratégia por trás e focar na execução da mesma, em vez de estar sempre a questionar tudo e a recomeçar. Este é um dos grandes desafios de Portugal, ter estratégias claras, de longo prazo e bem executadas.

Acreditam que mesmo no contexto de pandemia e pelo facto de ser online mantém a sua importância para o país com a plataforma online deles?

A pandemia alterou profundamente a lógica de negócio das maiorias das indústrias. A indústria dos eventos foi uma das mais afetadas, mas não está sozinha. Indústrias como o desporto, saúde, cultura e entretenimento, educação ou mesmo o retalho, têm sofrido grandes alterações ao nível do comportamento dos clientes e dos seus modelos de negócio.

A própria Beta-i no seu trabalho de inovação colaborativa e da aceleração de startups também passou por um grande impacto este ano. Tivemos que nos adaptar, de desenvolver e adotar novas plataformas e novas dinâmicas de desenvolver a nossa atividade e de promover o envolvimento e impacto no que fazemos.

Passar certos negócios para o online é um desafio, que em grande medida exige um maior trabalho e esforço, bem como diferentes skills, pelo menos no início. No caso dos eventos e colaboração é um grande desafio desenhar dinâmicas no online que consigam recriar as do off-line.

O mundo online tem algumas vantagens, como permitir a participação de pessoas que de outra forma não poderiam participar, quer como oradores ou como participantes, ou permitir aceder a várias sessões gravadas e gerir melhor as coisas de forma assíncrona. Ao mesmo tempo que permite optimizar reuniões individuais onlines mais focadas. Por outro lado é possível também ter uma abordagem mais data driven e monitorar impacto em tempo real.

No entanto, a magia da serendipity que é tão relevante no mundo da criatividade e da inovação não acontece tão bem. Como também não é tão fácil criar relações mais informais e experiências e memórias mais intensas e duradouras, tão importantes para desenvolver relações de confiança, tema essencial no mundo do empreendedorismo.

O desafio é não sabermos bem como é que o mundo vai ficar e por isso não podemos parar e temos que nos adaptar e encontrar novas formas de gerar valor.

O que já tiraram do evento - em termos de contactos, investimentos, exposição?

Este ano sou orador num painel sobre o tema "A deep-dive into Portugal's blue-economy future" com a Directora da DGPM, Helena Vieira, o Ruben Eiras, do Forum Oceano, que foi moderado pelo dinheiro vivo. Também estou numa mesa redonda e faço sessões de mentoria. Mas com toda a agitação que está a acontecer nesta fase do ano ao nível da Beta-i, com o final do ano e o planeamento para um 2021 desafiante.

No passado, fomos dos primeiros parceiros do Web Summit em Portugal quando este estava a ser criado na Irlanda. Depois a Beta-i teve um envolvimento no apoio da estratégia da vinda do Web Summit para Portugal, em colaboração com o Governo e a CML. Fomos também responsáveis pela organização dos Road2WebSummit, que capacitaram centenas de startups para se preparar para a sua participação no evento.

Temos participado todos os anos com boa parte da nossa equipa, organizado eventos paralelos durante o Web Summit e estando presentes no Venture Summit, Corporate Innovation Summit e também no f.ounders. Fizemos muitos contactos relevantes com startups, investidores e corporates, que foram contactos relevantes para a atividade da Beta-i.

Muitas startups nacionais têm encontrado investidores e parceiros e tido um destaque muito relevante através do Web Summit. Mas ao nível da Beta-i temos estado em contacto e a desenvolver várias estratégias e iniciativas de colaboração com o Web Summit e também a alavancar o evento em termos de comunicação.

O que dizem de algumas críticas sobre o valor elevado pago - os tais 11 milhões?

É fácil criticar e focar no preço é sempre o mais fácil. Existe a terminologia de "winner's curse" e pode eventualmente ser o caso, mas o mais importante é focar no valor que as coisas podem ter para Portugal.

Como em tudo o valor não é algo apenas intrínseco do custo que as coisas têm, mas tem também a ver com o valor que podem ter para quem as compra. O valor tem por isso também a ver com o valor estratégico que pode ter para quem o usa.

Quando se investe devemos fazer uma avaliação séria e devemos inserir o investimento numa estratégia mais abrangente. Penso que é isso que é preciso fazer. Em termos de retorno considero que até agora tem merecido o valor investido, por vários factores. Mas podemos fazer ainda mais, e convergir a estratégia do Web Summit com a estratégia de Portugal.

A pandemia está a impactar muitas coisas e a alterar as expectativas de muitos contratos. Penso que o importante é olhar para a frente e olhar para o momento que temos nas mãos e o desafio que vai ser a recuperação económica e consolidar a estratégia de inovação e digital que Portugal tem desenvolvido, ter uma boa aplicação dos fundos europeus e de emergência durante os próximos anos.

Precisamos de encontrar novas formas de atrair investimento internacional em torno de uma estratégia clara e de catapultar as nossas startups e empresas a nível internacional. Podemos também aproveitar o impacto que está a acontecer no modelo de trabalho, para captar mais remote workers de todo o mundo, altamente qualificados, para escolherem Portugal como um destino de long stay. Não substitui o Turismo que tínhamos anteriormente, mas pode ser uma alternativa relevante para o reforço de Portugal como um hub de talento global.