Web Summit. Portuguesa Smartex vence Pitch de 2021

António Rocha CTO e co-fundador da Smartex. © AndrŽ Luís Alves / Global Imagens

A Smartex, uma empresa portuense, venceu o principal concurso de negócios da edição de 2021 da Web Summit. É a segunda vez que uma startup portuguesa vence o Pitch da feira tecnológica cocriada por Paddy Cosgrave, depois da Codacy em 2014 (quando o certame ainda se realiza em Dublin, Irlanda).

A startup co-fundada por António Rocha foca-se no desenvolvimento de um dispositivo que ajuda a indústria têxtil a diminuir o desperdício. À margem do concurso Pitch, a Smartex aproveitou a Web Summit para preparar a duplicação da equipa para o próximo ano. Esta startup, que foi criada pouco antes da pandemia da Covid-19 surgir, conta hoje com 30 pessoas entre Porto, China e Índia.

A startup tem sede no parque empresarial da Universidade do Porto (UPTEC) e superou a concorrência vinda do Camboja e da Alemanha, na final do Pitch. Na final estavam também as startups Okra (Camboja) e Lisa (Alemanha). Das 1.519 startups que participaram na cimeira tecnológica, mais de 650 participaram no Pitch.

Claramente satisfeito com a vitória, o gestor da startup portuense afirmou no palco central da Web Summit, no Altice Arena, que a sua equipa tem "consciência" do impacto ambiental que o trabalho da Smartex proporciona na indústria têxtil. "Pode ser tremendo", disse.

O serviço que a Smartex oferece consiste em oferecer dispositivos que recorrem a câmaras para a captação de imagens dos tecidos, assim que saem dos teares. As imagens são passadas a pente fino por um software de inteligência artificial que permite reduzir os desperdícios de tecidos e peças de roupa com defeito.