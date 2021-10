Web Summit. Programa Women in Tech está de volta para contrariar "problema sistémico"

© Filipe Amorim / Global Imagens

Com o regresso da Web Summit à Altice Arena, também está de volta um dos programas mais importantes e influentes do evento tecnológico, o Women in Tech. A iniciativa inclui bilhetes com desconto, um programa com oradores, mesas redondas, workshops e um almoço dedicado, com o objetivo de fomentar uma maior participação das mulheres no evento e facilitar mentoria e networking entre as participantes.

"Tentamos impulsionar conexões com significado no programa Women in Tech, que cresceu muito nos últimos anos", disse ao Dinheiro Vivo Carolyn Quinlan, responsável pelo programa na Web Summit. "Há uma aprendizagem e interesse partilhados, uma conexão que continua a construir-se durante anos", referiu.

A executiva referiu que a Web Summit tem tido rácios de participação feminina entre 42% e 47% nas últimas edições, o que coloca o evento no topo dos mais diversos entre as maiores conferências de tecnologia do mundo. "Temos muito orgulho destes números, levámos anos a chegar lá", indicou Carolyn Quinlan. "Há sempre espaço para crescer e gostaríamos de melhorar, por isso é que continuamos com o programa Women in Tech."

A subrepresentação de mulheres na indústria tecnológica, disse, "é um problema sistémico", algo que nenhuma conferência tem poder para endereçar sozinha. No entanto, iniciativas como esta contribuem para a solução, que tem de ser transversal à indústria.

"Fazemos o que podemos para melhorar a situação, desde estruturas organizacionais a cultura e educação", disse Quinlan. "Espero que o programa Women in Tech, ao juntar as pessoas e dar-lhes oportunidade de partilharem as suas experiências e aprendizagem e como superaram obstáculos no passado, comecem a conversa a um nível mais alargado da audiência, sobre como evitar estas situações no futuro."

Há dados de uma pesquisa de 2019, efetuada pela empresa norte-americana Ensono, que mostram o caminho que ainda há para percorrer. Em conferência de tecnologia, é comum apenas um em quatro oradores ser uma mulher, e o estudo detetou várias conferências em que os oradores eram todos homens ou em que o rácio foi 80%-20%.

A Web Summit, explicou Quinlan, tem trabalhado para contrariar isso. "É muito aparente na Web Summit, dos palcos aos corredores, que há mais mulheres", indicou a responsável. "Mostra o nosso compromisso e a resposta dos participantes, que querem ter conversas em torno destas áreas."

O desconto nos bilhetes é importante, mas não só: os conteúdos das sessões, os oradores e a oportunidade de networking apresentam mais-valias para as participantes, que passam a encarar a Web Summit como um evento a não perder. "O evento para aprender, para conectar, para fazer avançar carreiras. Combinado com os descontos nos bilhetes e a comunidade que construímos ao longo dos últimos anos, dá às pessoas mais que uma razão para participarem", disse a executiva. "Não somos a única voz neste espaço, sabemos disso, mas somos um espaço importante onde as pessoas se podem juntar."

Quinlan também referiu que há uma visível maior abertura para explorar os temas da diversidade, em especial pós-Me Too. "Havia sempre conversas a acontecerem nos palcos, mas a introdução da iniciativa Women in Tech impulsionou-as. As pessoas estão a prestar atenção e a falarem", frisou.

Com uma audiência esperada de 40 mil pessoas, a Web Summit regressa aos eventos presenciais após o período difícil da pandemia, em que teve de recorrer ao meio virtual. "Há uma diferença muito grande entre estar em casa ou estar na Web Summit com mais 40 mil pessoas", sublinhou Quinlan. "Há uma experiência partilhada, estar rodeado de pessoas que estão a ouvir a mesma coisa ao mesmo tempo. Há também pistas visuais e de linguagem corporal, coisas de que sentimos falta em eventos virtuais, comunicando apenas através de tecnologia", acrescentou. "Não se consegue superar a conexão presencial."

A Web Summit arranca em Lisboa a 1 de novembro e decorre até dia 4.