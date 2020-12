Web Summit também chega a Kuala Lumpur e Tóquio em 2022 (além do Brasil)

Lisboa, 07/11/2019 - Decorre no Altice Arena em Lisboa de 4 a 7 de Novembro o Web Summit 2019. Sala cheia (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

A organização da Web Summit reservou para o início do segundo dia do evento que decorrer este ano online e se intitula Web Summit Live From Lisbon, um anúncio relevante para o futuro da conferência. A RISE, a sua conferência asiática, será em março de 2022 (a pandemia faz com que não seja no início de 2021 com seria de esperar) e muda-se para Kuala Lumpur após cinco anos em Hong Kong - em novembro de 2019 os confrontos levaram a adiar o evento.

Foi também anunciado um novo evento, denominado Web Summit Tóquio, no Japão, que também será em 2022.

Além disso, já tinha sido anunciada a semana passada uma Web Summit para a América do Sul, no Brasil, para 2022, estando ainda por decidir qual a cidade: Rio de Janeiro ou Porto Alegre.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, a semana passada, Paddy Cosgrave admitiu que pretendia várias conferências entre a América e a Ásia "com o objetivo de expandir a importância do evento a nível global e trazer mais pessoas relevantes dessas zonas para a casa mãe, a Web Summit em Lisboa, em novembro".

O Web Summit indica ainda que a edição de 2022 do RISE deverá ser presencial e assinou um acordo de três anos com a Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), entidade estatal local.

Em comunicado, o co-fundador e CEO da Web Summit e RISE, Paddy Cosgrave, explicou ainda: "Este não é um adeus a Hong Kong. Esperamos voltar à cidade no futuro com um novo evento. "

Já no que diz respeito à Web Summit Tóquio, está marcada para setembro de 2022, como parte da expansão global do evento. Marcado está também o Web Summit principal e global em novembro de 2021 em Lisboa.

Cosgrave espera trazer os habituais 70 mil à cidade e ao país, juntar mais alguns milhares online e expandir o evento em vários espaços da cidade durante a noite - e espera usar salas de espectáculos para entrevistas mais longas com os oradores "mais entusiasmantes".

Liveblog da Web Summit online pode ser acompanhado aqui: