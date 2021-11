Web Summit. Tecnologia "terá um papel significativo" no combate à crise climática

Píblico no terceiro dia da Web Summit 2019. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A partir de hoje, são esperadas 40 mil pessoas vindas dos quatro cantos do mundo para participar na Web Summit, que volta a ser presencial depois de um ano de interregno por causa da pandemia de covid-19. Uma participação tão vasta e diversa significa muitas viagens de avião e uma infraestrutura colossal para albergar participantes e conferencistas. Como é que isto pode ter um pingo de sustentabilidade, num evento onde um dos programas se dedica a tecnologia para salvar o planeta? Peter Gilmer, Chief Impact Officer da Web Summit, sabe que há um custo ambiental em todos os grandes eventos como este. A sua missão é mitigá-lo.

"Para nós, tal como para tantos eventos globais, o elefante na sala são as emissões provocadas pelas viagens dos participantes. Temos consciência disso", explicou em entrevista ao Dinheiro Vivo. "Reconhecemos que a primeira coisa que temos de fazer é reduzir as emissões onde possível no evento, e no caso das emissões inevitáveis, é procurar compensá-las de forma responsável."

Uma das formas como a Web Summit encara a sua sustentabilidade passa pela eficácia da conferência. "O que temos de garantir é que os três dias que os participantes passam no evento são um tempo em que estão a maximizar tudo, estão a encontrar-se com pessoas de todo o mundo, estão a aproveitar o facto de a comunidade de negócios e tecnologia estar toda debaixo do mesmo teto, estão a fazer coisas que normalmente obrigariam a múltiplos voos internacionais", frisou Peter Gilmer. "É um uso muito eficiente do tempo das pessoas e do seu "orçamento" de emissões de carbono ligado às viagens."

Uma startup que quer reunir-se com investidores, um investidor que quer reunir-se com startups, talento que procura um emprego à escala global ou uma empresa que busca visibilidade internacional têm aqui oportunidades valiosas, exemplificou. "Queremos garantir que toda a gente gasta bem o seu tempo e fazemo-lo através da app, que ajuda as pessoas a conectarem-se de forma muito eficiente."

A outra componente é a compensação de carbono, algo que Peter Gilmer avisa que tem de ser feito corretamente. "O mercado do carbono está cada vez mais cheio de maus atores, porque é cada vez mais lucrativo", afirmou. "Se dá para comprar uma compensação estupidamente barata, é provável que seja falsificada."

O responsável salientou que plantar árvores é importante, mas é preciso saber que tipo de árvores são, se contribuem para a biodiversidade e se vão estar protegidas de desmatamento dentro de alguns anos.

"Este é um grande problema, mas também é uma grande oportunidade", frisou Peter Gilmer.

Tecnologia na linha da frente

Um dos programas da Web Summit é o Planet: Tech, que nesta edição vai decorrer a 4 de novembro e explorará inúmeros tópicos relacionados com o clima, sustentabilidade, e como a tecnologia será um catalisador de mudança.

"Vemos alguns compromissos importantes a serem feitos pelas empresas de tecnologia mais progressistas", notou Peter Gilmer. Dizendo-se " cautelosamente otimista", o responsável da Web Summit considerou que um ponto de viragem importante foi a declaração do CEO da BlackRock, Larry Fink, de que os próximos mil unicórnios vão ser na tecnologia do clima. "Isso será quase uma profecia autorrealizada", considerou Gilmer, apontando que muitos fazedores e investidores ganharão agora mais apetência por este mercado.

"A tecnologia terá um papel significativo", afirmou Gilmer, que disse ser "incrível" o que algumas empresas inovadoras estão a fazer. O executivo exemplificou com a Volta Greentech, que desenvolveu uma espécie de algas para alimentar o gado bovino e reduzir o metano dos seus gases em 80%.

"A quantidade de startups de elevada qualidade a operarem neste espaço nos últimos cinco anos, desde que começámos o Planet: Tech, cresceu exponencialmente", indicou. "E agora há capital, graças a Larry Fink. Vai haver uma curva de taco de hóquei com startups a virem para este espaço e a tornarem a transição mais fácil."

Nesta edição da Web Summit, Gilmer sublinhou como eventos a não perder a apresentação de Patrick Brown, CEO da Impossible Foods, a intervenção do ator e ativista Nikolaj Coster Waldau, Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, e a palestra de Rick Ridgeway, fundador da Sustainable Apparel Coalition.

Ainda assim, Gilmer sublinhou que a tecnologia não poderá mudar o curso das coisas sozinha. "Ressalvo que a tecnologia não será a única forma de ultrapassar a crise climática, será preciso vontade política e empresarial", disse. "É um erro algumas empresas, que querem manter a situação como está, colocarem tudo em cima de futura tecnologia que há-de aparecer e resolver tudo."

Um conselho de especialistas do clima

Lisboa vai ser palco da primeira reunião do Climate Advisory Council, uma nova iniciativa da Web Summit com conselheiros externos para ajudar a desenhar uma estratégia sustentável de longo prazo para toda a empresa.

"Estamos nesta jornada e queremos tornar todos os nossos eventos à volta do mundo exemplares em sustentabilidade", estabeleceu Peter Gilmer.

Foi com essa perspetiva que o CIO concebeu, em 2020, a primeira estratégia de sustentabilidade da empresa por detrás da Web Summit, e que se traduz num roadmap até 2030 "com objetivos ambiciosos mas concretizáveis."

Para afinar a estratégia, a empresa conduziu uma auditoria de sustentabilidade no início de 2021, "partindo do princípio que é preciso medir para gerir e compreender onde se está, como organização, para se poder desenvolver uma estratégia futura."

Dentro de pouco tempo será publicado o primeiro relatório de sustentabilidade da empresa, com uma análise detalhada dos dados referentes à edição de 2019, a última que foi presencial.

"Uma das coisas que a auditoria detetou é que temos muitas faltas de informação. Temos 97 métricas de sustentabilidade e para cerca de 30% não temos quaisquer dados", indicou Gilmer.

"É um problema, mas vemos isto como o ponto em que entendemos onde estamos para construir uma estratégia robusta de olhos postos em 2030."