Webhelp compra brasileira Grupo Services para maior presença na América Latina

Webhelp © DR

A Webhelp, multinacional especializada na externalização de serviços de apoio ao cliente, anuncia a aquisição do Grupo Services, empresa com sede em Curitiba, Brasil, presente nas áreas de Experiência do Cliente (CX), BPO (Business Process Outsourcing) e soluções tecnológicas. O valor não foi divulgado e a aquisição ainda está sujeita a aprovação das autoridades reguladoras.

A Grupo Services trabalha com empresas de vários setores como fintech, banca, retalho, comércio eletrónico e telecomunicações. Com a aquisição, a Webhelp fica com mais nove mil colaboradores e prevê ultrapassar os 2,5 mil milhões de euros em receitas, revela a empresa em comunicado.

O CEO e cofundador da Webhelp, Olivier Duha, citado na nota à imprensa, diz que vai poder "oferecer aos clientes atuais o acesso imediato ao significativo mercado doméstico no Brasil, e ao mesmo tempo dar aos clientes locais brasileiros a oportunidade de expandir as suas operações através de nossa presença global".

Esta aquisição acrescenta um forte portfólio de "serviços digitais e tecnológicos que incluem chatbots, comunicação omnicanal, tecnologias self-service e design da jornada de CX", solidifica o desenvolvimento estratégico da Webhelp no continente americano e a capacidade de servir o mercado brasileiro, sendo que a Grupo Services é responsável por 25% do mercado latino-americano nos serviços de outsourcing da experiência do cliente.

"Estamos muito entusiasmados com este próximo capítulo e sentimos que há um grande alinhamento cultural entre as nossas equipas. Assim como a Webhelp, entendemos a importância de uma abordagem holística da experiência do cliente, olhando para ela através das lentes da jornada do consumidor", acrescenta o CEO da Grupo Services, Jansen Alencar.

Esta aquisição - a 11ª da Webhelp em cinco anos - faz com que a multinacional passe a operar em 213 unidades, em 58 países, com mais de 110 mil colaboradores no mundo, lê-se na mesma nota.

Recentemente, a multinacional adquiriu a OneLink, líder na área de serviços de CX, BPO e tecnologia digital na América do Norte e Latina.