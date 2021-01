WhatsApp. Conheça as novidades que vão chegar à aplicação de mensagens este ano

WhatsApp © Unsplash

Dinheiro Vivo 04 Janeiro, 2021 • 17:19

A aplicação de mensagens detida pelo Facebook está constantemente a adicionar novas funcionalidades. Para 2021, sites como o conhecido WABetaInfo, que habitualmente revela as próximas funcionalidades do WhatsApp, dá conta de ferramentas como as fotos que se autodestroem ou ainda a pesquisa nos stickers entre as novidades.

Fotografias que desaparecem

Já há algum tempo que se fala nesta hipótese de enviar fotografias através do WhatsApp que desaparecem ao fim de algum tempo, à semelhança daquilo que é feito em aplicações como o Snapchat, por exemplo.

De acordo com as primeiras imagens vistas desta funcionalidade, quando quiser partilhar uma imagem ou vídeo com alguém, estará disponível um pequeno ícone onde será possível ver uma espécie de prazo de validade da imagem ou vídeo. Quando esse prazo temporal expirar, a imagem deixará de estar disponível.

Pesquisar nos stickers

De acordo com o WABetaInfo, a versão beta do WhatsApp no iOS vai permitir pesquisar nos stickers, as pequenas figuras que podem ser utilizadas na aplicação. Esta funcionalidade é especialmente útil para quem já tem um grande número de pacotes de stickers - à semelhança do que se faz com a base de ficheiros GIF.

Mais avisos aos utilizadores

Conforme já tinha sido avançado, o WhatsApp vai comunicar em breve aos utilizadores a nova política de utilização. Uma das mudanças para este ano é ainda o aumento das notificações aos utilizadores sobre aquilo que são as novidades dentro da própria aplicação ou mesmo outros aspetos que possam vir a mudar.

Modo de férias

É algo que já é referido há algum tempo: a disponibilização de um modo de férias no WhatsApp, quase como se determinadas mensagens pudessem ser arquivadas durante um período de tempo, para que possa responder mais tarde, após o período de descanso.

Atualmente, se arquivar uma mensagem esta desaparecerá por momentos, mas voltará assim que receber outra mensagem.

Chamadas de voz na versão Web

Há já alguns anos que existe a possibilidade de, na versão Web do WhatsApp, poder fazer chamadas de voz. Atualmente, só é possível fazer este tipo de chamadas através da versão para smartphone.

Até ao momento, o WABetaInfo nota que as chamadas de voz e de vídeo na versão web só estão disponíveis para alguns utilizadores, mas que é provável que comecem a chegar a mais pessoas ao longo dos próximos tempos.

Ao fazer uma chamada através da versão web, será aberta uma janela independente, para que possa continuar a utilizar o WhatsApp.

Vídeos sem som no WhatsApp

Esta nova funcionalidade permite não só ter maior escolha mas também poupar dados. De acordo com o El Mundo, em breve poderá partilhar vídeos com outros utilizadores que começam a ser reproduzidos sem som.

Além de reduzir o peso dos dados no envio no vídeo, também é mais prático para o utilizador escolher se quer ver o ficheiro com som - à semelhança daquilo que acontece no Instagram, em que o vídeo só é apresentado com som quando toca no ícone no ecrã.