WhatsApp lança funcionalidade que permite silenciar participantes numa chamada

Nova funcionalidade do WhatsApp permite silenciar participantes de uma chamada © Pixabay

O WhatsApp lançou uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores silenciarem o microfone dos participantes numa chamada, mesmo que esta implique apenas duas pessoas, segundo avança a publicação espanhola Cinco Dias. A partir de agora, qualquer um dos participantes passa a poder bloquear o som de outro contacto sem ter de lhe pedir autorização.

Para o fazer basta clicar no ícone do utilizador que quer silenciar e, no menu que aparece na parte inferior do ecrã, irá aparecer a opção de enviar mensagem direta ou silenciar o seu microfone. Esta funcionalidade não poderá ser evitada pelo participante em questão, contudo, poderá ser revertida posteriormente.

Atualmente, esta ação está disponível para aqueles que utilizam a versão experimental da aplicação de chat, quer seja nos sistemas operativos iOS quer nos Android. Prevê-se que dentro de umas semanas todos os utilizadores deverão dispor da opção de "silenciar o outro".