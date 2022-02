WhatsApp recebe atualizações ao longo dos próximos meses. © Unsplash

O WhatsApp, aplicação que pertence à Meta (detentora de outras redes sociais como o Instagram e Facebook), vai ter novas atualizações, nos próximos meses. Estas vão acontecer nos sistemas Android e iOS.

Nova mudança

Na atualização beta para o sistema Android 2.22.5.11, o WhatsApp introduziu uma nova forma de visualizar quando o utilizador compartilha imagens e vídeos, mas como documentos.

Ainda não está claro se a atualização será, em breve, para ambos os sistemas, ou se foi apenas um teste da aplicação.

Emojis

O WhatsApp criou uma forma diferente para se enviar emojis. Agora, é possível enviá-los utilizando outros atalhos no novo update beta para o Windows 2.2206.1.0.

Nova forma de enviar áudios e de ouvi-los

A app introduziu mudanças no envio dos áudios. Esta mudança é visível no sistema Android. As alterações estão sobre o ícone, no botão de velocidade de reprodução e na visibilidade das ondas sonoras.

WhatsApp Web

Através do computador é possível reproduzir uma mensagem de voz enquanto se consulta outros sites ou plataformas digitais. Antes, quando se saía do WhatsApp para outra página, o áudio parava.