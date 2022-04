WhatsApp vai mudar. Estas são as 5 grandes novidades

A app de mensagens WhatsApp © Pixabay

Dinheiro Vivo 14 Abril, 2022 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A app de mensagens WhatsApp anunciou esta quinta-feira que vai adicionar um novo recurso chamado 'Comunidades', a pensar na forma como as pessoas utilizam a plataforma para comunicarem em grupos como escolas, associações, trabalho, prédios, entre outros.

"As 'Comunidades' no WhatsApp permitirão que as pessoas criem grupos separados dentro do mesmo grupo, com uma estrutura que funcione para elas", explica a Meta, dona também do Facebook e do Instagram. "Dessa forma, as pessoas podem receber atualizações enviadas para toda a "Comunidade" e organizar facilmente grupos de discussão menores sobre o que é importante para elas. As comunidades também vão contar com novas ferramentas para os administradores, incluindo mensagens de anúncio enviadas a todos e controlo sobre quais grupos podem ser incluídos nessas mensagens."

Mas esta não é a única novidade da plataforma que tem vindo a desenvolver melhorias na forma como os grupos funcionam, quer sejam parte ou não de uma 'Comunidade'. O WhatsApp anuncia ainda "Reações" com emojis, a possibilidade de um administrador remover mensagens, aumento da partilha de arquivos, e chamadas de voz até 32 pessoas em simultâneo. Estes quatro novos recursos deverão ser lançados nas próximas semanas para os utilizadores começarem a testá-los ainda antes da criação das 'Comunidades'.

Em síntese, o que muda no WhatsApp?

1. 'Comunidades' - vai permitir que os utilizadores do WhatsApp criem grupos separados dentro do mesmo grupo. Assim poderão receber uma informação enviada para todos e depois discuti-la em pequenos grupos separados;

2. Reações - As reações com emojis estão a chegar ao WhatsApp para que as pessoas possam partilhar rapidamente as suas opiniões sem terem de adicionar às conversas novas mensagens;

2. Admin Delete - Os administradores do grupo poderão remover mensagens erradas ou problemáticas de todas as conversas;

3. Partilha de arquivos - A partilha de arquivos vai aumentar para oferecer suporte a arquivos até 2 gigabytes para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos;

4. Chamadas de voz maiores - Apresentação das chamadas de voz com um toque até 32 pessoas com um design totalmente novo para aqueles momentos em que falar ao vivo é melhor do que mandar mensagens.

Segurança das mensagens na plataforma

"As comunidades são inerentemente privadas, e é por isso que o WhatsApp vai continuar a proteger as mensagens com criptografia de ponta a ponta", explica a empresa. "Determinados grupos - escolas, membros de uma congregação religiosa, até empresas - querem e precisam de ter conversas seguras e privadas sem que o WhatsApp monitorize todas as suas palavras."