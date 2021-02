Xiaomi processa governo norte-americano

epa08786342 Shoppers in a Xiaomi store at the Galerija Belgrade shopping mall in Belgrade, Serbia, 30 October 2020. Galerija shopping mall is a new 300,000 square-meter retail property funded by Eagle Hills, the Abu Dhabi based private investment and real estate development company. Galerija Belgrade claims to be the largest entertainment, shopping, and gourmet destination in the Southern-Eastern Europe's region. EPA/ANDREJ CUKIC © EPA

Com a situação delicada da Huawei em pano de fundo, a tecnológica chinesa Xiaomi processou o governo norte-americano num tribunal de Washington, D.C., requerendo a sua remoção da lista negra do Departamento de Defesa.

Em causa está a classificação da Xiaomi como empresa militar chinesa, o que a colocou na lista negra sob a alçada de uma ordem executiva do ex-presidente Donald Trump que proíbe qualquer investimento norte-americano nestas empresas. Isto significa que investidores norte-americanos não podem comprar ações da Xiaomi ou de outras empresas classificadas como empresas militares do regime comunista chinês. A ordem executiva enquadra-se na secção 1237 da legislação National Defense Authorization Act (NDAA).

Quando foi incluída nesta lista, em meados de janeiro, a Xiaomi sofreu uma desvalorização imediata, com a cotação dos seus títulos a afundar 10%. A resposta chegou agora via processo instaurado contra o Departamento de Defesa e o Departamento do Tesouro, conforme revelado no site global da fabricante, em inglês.

"A companhia acredita que a decisão de a incluir como "empresa militar chinesa comunista" sob o NDAA pelo Departamento de Defesa e Departamento do Tesouro dos Estados Unidos" foi factualmente incorreta e privou a companhia do devido processo legal", escreveu a empresa, em comunicado. "Com o intuito de proteger os interesses dos utilizadores, parceiros, empregados e investidores globais da empresa, a companhia pediu aos tribunais que declarem a decisão ilegal e que esta seja revertida."

A administração de Joe Biden, que tomou posse seis dias após a inclusão da Xiaomi nesta lista negra, não se pronunciou ainda sobre os contornos da decisão. No entanto, o Departamento do Tesouro adiou o prazo de implementação da interdição para 27 de maio, enquanto a nova administração analisa as políticas que foram tomadas em relação à China nos últimos quatro anos.

A ordem original de Trump incluía 31 empresas chinesas, como a Huawei, China Telecommunications, China Mobile e Inspur Group. A argumentação da anterior administração era que estas empresas contribuem para a evolução do exército chinês, dando ao regime comunista acesso a tecnologias avançadas.

De entre as empresas incluídas na lista, a Huawei foi a mais visivelmente afetada pelas políticas da administração Trump, que baniu a empresa dos Estados Unidos. No final de janeiro, soube-se que a fabricante está em conversações para vender as suas marcas de smartphones Mate e P Series, depois de um ano de 2020 catastrófico. De acordo com os dados da IDC, a Huawei caiu para quinto lugar do ranking de maiores fabricantes mundiais de smartphones, com apenas 8,4% de quota, depois de ter liderado este mercado. Só no último trimestre de 2020, a quebra das vendas foi de 42,4%.