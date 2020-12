Xiaomi segue passos da Apple: o próximo smartphone chegará ao mercado sem carregador

Uma loja da Xiaomi em Belgrado, na Sérvia. © EPA/ANDREJ CUKIC

A fabricante chinesa reconhece que se trata de uma tomada de posição que pode não agradar a todos os consumidores, mas que quis "responder ao pedido de tecnologia que proteja o ambiente".

O anúncio foi feito através da rede social Weibo, onde numa publicação a empresa explica que o "Xiaomi Mi 11 é apresentado oficialmente com uma embalagem totalmente nova, leve e fina". De acordo com a tecnológica, que apresentará o novo equipamento em 2021, a embalagem mais leve só é possível devido à retirada do carregador incluído.

"Hoje em dia toda a gente tem carregadores que não estão a ser utilizados. Isto é um problema e um fardo para o ambiente", detalha a publicação.

"Estamos cientes de que esta decisão pode não ser compreendida ou até criticada", reconhece a empresa, mas que será feita uma conferência de imprensa esta segunda-feira, dia 28, para explicar mais sobre esta decisão.

Como seria de esperar, o anúncio está a gerar críticas. Se a Xiaomi justifica esta retirada do carregador com motivos ambientais, há quem mencione o outro lado da decisão - tirar os carregadores permite algum encaixe financeiro, possivelmente aumentando as margens da fabricante.

A retirada dos carregadores por parte da Xiaomi dá a entender que tal poderá ser uma tendência no panorama tecnológico em 2021. Segundo o site brasileiro Tecnoblog, também a Samsung poderá retirar o carregador da caixa na linha de produtos Galaxy S21, pelo menos no mercado brasileiro.

De acordo com o site, que teve acesso ao certificado de conformidade técnica da Anatel, o regulador das telecomunicações no Brasil, o equipamento será vendido neste país sem carregador e auriculares. Resta saber se esta decisão será localizada para alguns mercados ou se será aplicada globalmente. Segundo o site Android Authority, a linha S21 poderá ser apresentada no dia 14 de janeiro.