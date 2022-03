Xpand IT cada vez mais global. Consultora quer chegar aos 450 talentos em 2022

Paulo Lopes, CEO da Xpand IT © Leonardo Negrão/Global Imagens

A pandemia da covid-19 provocou um abrandamento na estratégia de internacionalização da portuguesa Xpand It. No entanto, nos últimos dois anos, a consultora tecnológica mostrou resiliência e manteve-se próxima do "forte crescimento" que caracteriza a última década de uma operação "cada vez mais global", explica ao Dinheiro Vivo Paulo Lopes, presidente executivo da Xpand IT. Por isso, o ano 2022 servirá para reforçar a estratégia de internacionalização e, em paralelo, recrutar até chegar ao patamar dos 450 quadros, "para sustentar o crescimento", embora a escassez de talento force a empresa a procurar mais fora de Portugal.

"A última década tem sido de forte crescimento, temos crescido na ordem dos 40% a 50% ao ano [em termos de volume de negócio]. Em 2021, crescemos 30%, com uma faturação que passou os 20 milhões de euros", revela Paulo Lopes, indicando que a Xpand IT já não é uma pequena e média empresa (PME). A consultora tecnológica tem escritório no Reino Unido, Suécia e Croácia e fornece serviços em 30 países diferentes, localizando-se em Portugal a sede. Dos 20 milhões faturados em 2021, "cerca de 18%" foi exportação de serviços - a Alemanha é o principal mercado.

O CEO da Xpand IT afirma que a tecnológica tem "grandes expectativas para os próximos dois, três anos" tanto em Portugal como para o restante mercado mundial, quanto aos processos de transformação digital. A operação da empresa é "cada vez mais global" e a "forte aposta das empresas de diferentes setores na transição digital inspira a Xpand IT para objetivos mais ambiciosos. "São empresas como a nossa que o mercado procura", afirma o gestor.

Confiante num crescimento da procura pela Xpand IT, o gestor estabelece dois objetivos já para 2022: mais internacionalização para a Europa e mais recrutamento. Em caso de sucesso, Paulo Lopes prevê um volume de negócios global de 25 milhões de euros, este ano.

"O valor está dependente de variáveis que não estão sob o nosso controlo, dependerá desta volatilidade que vivemos". Depois da pandemia, a Europa começa a sentir os constrangimentos provocados pela guerra na Ucrânia. O CEO da Xpand IT nota que "no curto e médio prazos" a inflação e o aumento dos preços pode levar a um "reajustamento de tudo o que são serviços em todos os setores", um impacto que pode vir a ser sentido também em empresas como a Xpand IT.

Recrutar 120 pessoas para chegar aos 450 talentos

Entre os objetivos elencados por Paulo Lopes salta à vista o desejo de fazer o quadro de pessoal da Xpand IT crescer. Hoje, a empresa emprega 340 pessoas e "em cima da mesa" está o objetivo de contratar mais 120 até ao fim do ano. "Queremos chegar perto das 450 pessoas, que é o expectável", tendo em conta os desafios à "aquisição e retenção de talento".

Atualmente, a empresa tem 30 vagas abertas para funções de developer, engenharia de software e business intelligence, entre outras. Estas vagas têm em vista o mercado português, com a empresa a admitir regimes de trabalho híbrido ou remoto. Contudo, ao longo do ano, é certo que a Xpand IT vai procurar novos profissionais mais no estrangeiro do que em Portugal, de acordo com Paulo Lopes.

O CEO da Xpand IT explica que se trata de áreas altamente especializadas e "há poucos recursos humanos disponíveis [no país] para a oferta que existe". O gestor diz que o desafio é global, mas o "crescimento da Xpand IT faz a empresa andar um pouco mais rápido do que o próprio mercado português consegue responder".

"Sentimos que temos de diversificar. Não é de agora, mas estamos cada vez mais a recrutar fora de Portugal. Gostaríamos de recrutar muito mais em Portugal, mas é muito difícil", afirma."Nós somos uma empresa portuguesa e continuamos a apostar no mercado português e no recrutamento de talento português. Tal como outras empresas, temos projetos de academia, mecanismos para atrair talento. No entanto, está muito difícil a aquisição de talento para o mercado português. Existe um hype enorme sobre o mercado português, continua a ser um mercado bastante apetecível - e isso é bom", argumenta, indicando que como "a oferta e a procura [de emprego no setor] não estão equilibradas, tem de haver esta diversificação".

A empresa está atenta "a vários mercados". O croata é um deles, onde a Xpand IT instalou um centro nearshore em 2021. O Brasil pode ser outra possibilidade, devido ao idioma, mas o gestor diz que a consultora não vai fugir da Europa, para evitar "barreiras culturais e fusos horários" muito diferentes.

Retomar internacionalização

A internacionalização é outra meta para 2022. A Xpand IT sempre trabalhou para diferentes geografias, sobretudo na Europa, mas só em 2016 abriu o primeiro escritório fora do país. O Reino Unido foi o mercado escolhido. Seguiu-se a Suécia, com a abertura de uma holding em Estocolmo, em 2019, com o objetivo de trabalhar os mercados do norte da Europa. Em 2021, a Croácia acolheu um projeto nearshore. O CEO da Xpand IT admite explorar mais possibilidades na Europa, este ano, mas não diz quais. A ideia passa por "procurar mais clientes e mais negócios".

"Nestes últimos dois anos, com a pandemia, a nossa lógica comercial e de marketing abrandou bastante no mercado internacional. Agora, queremos retomar a onda de reforço internacional", refere. Indagado sobre a possibilidade de abrir uma nova subsidiário num novo mercado - talvez Alemanha -, Paulo Lopes menciona que "existem barreiras" mas não confirma nem desmente.