Zippy do NorteShopping cria "provador" em realidade aumentada com 5G

A loja Zippy do NorteShopping, na cidade do Porto, tem a partir de hoje uma "montra" tecnológica de retalho inteligente, que se traduz num "provador" virtual e em tempo real, para melhorar a experiência dos consumidores. A solução assenta numa ferramenta de realidade aumentada (AR sigla anglo-saxónica), possível a partir da implementação de 5G naquele espaço.

"A partir de hoje e ao longo de quatro semanas, os clientes desta loja podem ter acesso ao catálogo da marca e experimentar, de forma virtual, alguns dos mais variados artigos, incluindo aqueles que não estão em exposição ou se encontram fora de stock", explica a empresa em comunicado.

Como funciona a solução? Há uma aplicação alicerçada em AR, que reproduz os produtos em modelos 3D. Os clientes apenas terão de aceder à aplicação para poder experimentar virtualmente os produtos e "visualizar em tamanho e tempo real os produtos, sem necessidade de os calçar, vestir ou montar, permitindo, por exemplo, antever a utilização de artigos mais complexos".

De acordo com a administradora da Sonae Fashion e chief operations officer da Zippy, Joana Ribeiro da Silva, defende que se trata de uma aplicação "pioneira" no retalho português.

"Esta é uma iniciativa que materializa aquilo que será o futuro do retalho e que permitirá uma experiência cada vez mais imersiva e completa", argumenta.

A solução criada para a Zippy é fornecida através da rede 5G da NOS, enquanto que a ferramenta de AR foi desenvolvida pela portuguesa Dimmersions. Tanto as lojas Zippy como a NOS integram o grupo Sonae, em diferentes holdings de diferentes áreas de negócio.

Para Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS, o desenvolvimento de uma rede para a Zippy comprova como a NOS quer ser um "atalisador da transformação da economia e de uma sociedade conectada", sendoo retalho o mais recente exmplo do "impacto expressivo na digitalização de mercados verticais".

Quanto à Dimmersions, trata-se de uma startup da Madeira com trabalho desenvolvido em realidade aumentade e realidade virtual.

"Estima-se que, em 2025, o mercado de retalho inteligente represente mais de 52 mil milhões de euros e que as novas tecnologias potenciadas pelo 5G adquiram um papel central na experiência de compra, quer em loja, quer à distância. No mesmo ano, o mercado para as tecnologias de AR e VR apenas no retalho deverá representar mais de 1,4 mil milhões de euros", conclui o comunicado.