Zomato quer reforçar talento nacional com oferta de 100 bolsas para estudar na Ironhack

Bolsas de estudo abrangem cursos de Web Development, Data Analytics, Cibersecurity e UX/UI Design © AFP

A Zomato juntou-se, pelo terceiro ano consecutivo, à Ironhack para apostar no talento tecnológico. A aplicação (app) de descoberta de restaurantes anunciou esta quinta-feira que vai oferecer 100 bolsas de estudo parciais - de 20% ou 50% -, que abrangem todos os cursos da escola de programação, e ainda uma bolsa integral, que cobre a totalidade das propinas. A atribuição destes apoios, que facilitam a entrada no ensino de tecnologia, representou para a empresa um investimento total de 100 mil euros.

Esta parceria vem reforçar "a aposta e confiança [da organização] no talento nacional, que anda de mãos dadas com a inovação tecnológica", refere Mariana Boavida, responsável de marketing da Zomato, citada em comunicado. "É com imenso orgulho que oferecemos uma bolsa de estudo integral e mais de 100 mil euros em apoios para que mais jovens tenham a oportunidade única de mudar de vida ou de reforçar as suas competências. Mais do que encontrar restaurantes, a Zomato permite assim a descoberta de um novo futuro com a Ironhack", conclui.

Numa tentativa de dar resposta às necessidades de mercado - que, segundo um estudo da ManpowerGroup, revela cada vez mais dificuldades em recrutar perfis tecnológicos -, as bolsas de estudo proporcionadas pela Zomato direcionam-se para quatro curtos intensivos com metodologia prática que a escola oferece. São eles: Web Development, Data Analytics, Cibersecurity e UX/UI Design.

Segundo indicado na nota enviada à imprensa, as formações poderão ser realizadas em regime full-time, tendo duração de nove semanas, ou em part-time, estendendo-se às 24 semanas, e em formato presencial ou online. Os cursos não exigem aos participantes experiência prévia na área.

"Voltar a lançar este programa em conjunto com a Zomato é algo que nos deixa muito entusiasmados e confiantes de que estamos a capacitar uma geração de profissionais tecnológicos totalmente preparada para o mercado da tecnologia", destaca a responsável pelo campus da Ironhack em Lisboa, Catarina Costa.

Com candidaturas abertas até 22 de agosto, os bootcamps da escola de programação exigem que os participantes tenham mais de 18 anos de idade e um domínio intermédio da língua inglesa e cumpram os critérios de seleção. Depois da formação, "os estudantes têm acesso a um acompanhamento individual de carreira, que facilita a sua entrada no mercado de trabalho", asseguram as promotoras.