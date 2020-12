O que é que a plataforma rainha das videoconferências Zoom (que cresceu 400% durante a pandemia), José Mourinho, o TikTok, Serena Williams e o Facebook têm em comum? É isso que explicamos no nosso podcast Inside Web Summit, onde resumimos alguns dos destaques do dia 2 da Web Summit online, que este ano tem 104 mil pessoas ligadas de suas casas.

(Siga o nosso podcast nas plataformas da Apple e Spotify, basta procurar por Inside Web Summit)

Traçamos ainda alguns dos temas oradores mais relevantes que poderá estar atento no terceira e último dia do evento, que começa com medicação com Deepak Chopra e acaba com Marcelo Rebelo de Sousa.

A edição do podcast é do Luís Stoffel.

