Tecnológica Axians inaugura centro de engenharia em Castelo Branco

O novo centro de engenharia da Axians, marca do grupo VINCI Energies dedicada às tecnologias, fica instalado no Centro de Empresas Inovadoras (CEI) de Castelo Branco.

Segundo Pedro Afonso, CEO da VINCI Energies em Portugal, detentora da marca Axians, estima-se que o impacto económico direto deste centro na região nos próximos três anos será de 4,5 milhões de euros.

“Hoje é um dia de celebração. Estamos a inaugurar um novo centro de engenharia que, para além de sinalizar o crescimento da Axians em Portugal, é também um polo de desenvolvimento das profissões do futuro, que constroem o mundo digital. Uma decisão que nos permite investir em talento português qualificado e que ajuda a região a manter os filhos da terra e a atrair outros tantos”, afirmou.

Para já, o novo centro de engenharia conta com 34 trabalhadores, na sua maioria recém-licenciados do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), sendo que, em 2022, espera chegar até aos 80 funcionários.

“Temos grandes ambições para este projeto e esperamos fazê-lo crescer de forma sustentada, tanto no portfólio de serviços, como no desenvolvimento das pessoas. Portugal, o nosso talento e o nosso interior merecem este investimento”, concluiu Pedro Afonso.

Já o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, realçou a importância deste novo centro de engenharia para a cidade e para o Centro de Empresas Inovadoras (CEI).

“Hoje é um dia muito positivo para Castelo Branco. Ao longo dos anos, procuramos concretizar uma estratégia em vários setores e que abrange todas as áreas, de modo a ter uma consistência no desenvolvimento do concelho”, disse.

O autarca sublinhou ainda o esforço e o investimento feito pelo município na área económica.

“Hoje, numa relação direta com o investimento feito pela autarquia nos últimos seis anos, já ultrapassámos os 900 postos de trabalho em Castelo Branco”, frisou.

No que diz respeito ao CEI, Luís Correia explicou que este tem atualmente um volume de negócio que ronda os três milhões de euros, sendo que dois milhões dizem respeito a exportação.

Atualmente com 29 projetos implementados, o centro tem 150 postos de trabalho, dos quais 130 dizem respeito à área tecnológica, tal como 23 dos projetos ali existentes.