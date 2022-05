Tecnológica Beevo pretende contratar 30 profissionais até ao final de 2023

© Pixabay

A tecnológica de e-commerce Beevo anuncia que vai recrutar 30 profissionais para funções como gestores de projetos, designers, engenheiros web, especialistas em SEO/SEM e pensadores digitais. O objetivo principal do recrutamento é garantir o reforço da equipa até ao final do próximo ano de 2023 e que estes profissionais sejam capazes de ajudar a transformar a indústria e a digitalizar o setor empresarial português, revela a tecnológica em comunicado.

Com a pandemia da covid-19, todo o registo e formato de trabalho foi alterado, tendo o local onde se habita virado um escritório. Desta forma, os profissionais que forem aceites pela empresa vão poder optar pelo formato de trabalho que mais os beneficie: trabalhar a partir de casa, do escritório ou, em alternativa, através de um regime híbrido.

O CEO e fundador da Beevo, Rui Cruz, alega que "está cada vez mais difícil recrutar recursos qualificados em Portugal: 95% dos engenheiros web que saem das universidades portuguesas não ficam a trabalhar para empresas de cá. A pandemia veio democratizar ainda mais o teletrabalho e a esmagadora maioria dos profissionais ligados às várias áreas das TI [Tecnologias de Informação] podem desenvolver a sua atividade a partir de qualquer local, permitindo às empresas estrangeiras apresentarem propostas praticamente imbatíveis aos talentos nacionais".

A tecnológica, que foi fundada em 2015 como uma startup, que conta com mais de 40 colaboradores, tem vindo a crescer no e-commerce em Portugal, tendo registado um "crescimento superior a 60% entre 2017 e 2021", lê-se na mesma nota. Com um volume de faturação estimado na ordem dos 1,2 milhões de euros para este ano, a tecnológica sente necessidade de aumentar a sua estrutura e fazer investimentos para garantir condições aos seus recursos.