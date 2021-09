Tecnológica BI4ALL convida recém-licenciados a participar em programa de formação intensiva

Dinheiro Vivo 02 Setembro, 2021 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

A tecnológica portuguesa BI4ALL anunciou o lançamento da 11ª edição da Talent Academy, uma iniciativa que visa facilitar a integração de jovens no mercado de trabalho. A iniciativa arranca este mês e a empresa "convida jovens recém-licenciados a entrar no mundo dos dados e da consultoria, através de um programa de formação intensivo, de base teórica e prática". A áreas de formação privilegiadas são Informática, Gestão da Informação, Matemática Aplicada e engenharias. A empresa diz valorizar também "bons conhecimentos de inglês, boa capacidade de análise e sentido critico".

"As edições que realizámos nos anos anteriores foram um sucesso. Todo o feedback que temos obtido, quer de formadores quer dos formandos, tem vindo a comprovar a excelência da nossa Academia, bem como do programa desenvolvido e implementado", diz José Oliveira, CEO da BI4ALL, em comunicado.

No final do programa de formação os participantes vão poder trabalhar em projetos da empresa, quer a nível nacional, quer internacional.

A empresa inaugurou recentemente novas instalações, a "Cidade BI4ALL", tendo investido oito milhões de euros no novo espaço. "Com capacidade para mais de 500 postos de trabalho, a nova sede foi projetada para o crescimento sustentado da empresa nos próximos anos e com o objetivo de responder a um novo paradigma laboral e às necessidades dos colaboradores", diz a BI4ALL.