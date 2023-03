Tecnológica da Maia Critical Manufacturing expande operações para a Malásia

Maia, 13/01/2022 - Francisco Almada Lobo - CEO e co-fundador da Critical Manufacturing. ( Amin Chaar / Global Imagens ) © Amin Chaar / Global Imagens

A Critical Manufacturing, da Maia, vai expandir as operações para Penang, na Malásia, onde comprou uma empresa de serviços de integração de soluções de manufatura para indústrias de alta tecnologia e prevê faturar três milhões de euros este ano.

Em entrevista à agência Lusa, o cofundador e presidente executivo (CEO) da fabricante de "software" de gestão não quis divulgar o valor da aquisição, mas avançou que a previsão de faturação na Malásia "é de cerca de três milhões de euros em 2023, com perspetivas de crescimento de mais de 50% para 2024".

"Estamos entusiasmados por anunciar a nossa nova subsidiária malaia, em Penang. Esta aquisição vai permitir posicionarmo-nos de uma forma única para servir o importante mercado de semicondutores e eletrónica na região de forma mais eficaz, graças aos anos de experiência no setor e aos colaboradores locais com conhecimento das nossas soluções", afirmou Francisco Almada Lobo.

Segundo explicou, "a produção de produtos eletrónicos na Malásia é das mais importantes do país, representando quase 40% das suas exportações".

"Em particular no subsetor de semicondutores, a Malásia é o terceiro maior exportador mundial", destacou, detalhando que, "só na região de Penang, são cerca de 350 as multinacionais com fábricas de semicondutores localmente instaladas e que constituem a principal indústria alvo dos produtos de "software" da Critical Manufacturing".

Este investimento em Penang constitui a quarta localização da Critical Manufacturing na Ásia, contando a empresa já com escritórios em Suzhou e Shenzhen (China) e em Hsinchu (Taiwan).

Com esta aposta na Malásia, a empresa da Maia diz pretender "melhor servir os clientes desta geografia e acelerar o caminho para a digitalização das indústrias para as quais desenvolve o "software" de MES "Manufacturing Execution System"", inserindo-se a operação no "objetivo geral da empresa de expandir a sua presença internacional".

"O MES continua a desempenhar um papel crítico nas indústrias de produção e esta aquisição vai abrir uma série de oportunidades para nós, juntando-a às nossas operações em Shenzhen, Suzhou e Hsinchu", afirma o CEO da Critical Manufacturing.

Segundo Francisco Almada Lobo, "o novo escritório em Penang vem fortalecer a presença estratégica da Critical Manufacturing, já que o número de clientes na região continua a crescer, ao mesmo tempo que a procura por soluções integradas e personalizáveis para sistemas de produção".

A equipa local inclui um grupo de engenheiros com experiência em MES para indústrias de alta tecnologia.

Após ter ultrapassado os 45 milhões de euros de faturação em 2022, a Critical Manufacturing aponta para crescimento de mais de 30% das vendas este ano, prevendo "para meados de 2023 um novo investimento, desta feita na América Latina".

Em Portugal, a empresa prevê contratar em 2023 mais 200 pessoas nas áreas de engenharia, tendo já iniciado as obras de expansão do seu atual escritório atual na Maia, para criação de "novos espaços de cocriação e bem-estar".