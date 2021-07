Tecnológica de Aveiro comprada por norte-americanos de serviços de voz

Tecnológica fundada em Aveiro emprega 100 pessoas e trabalha para cinco países. © DR

A GoContact é uma tecnológica de Aveiro que simplifica as operações nos centros de contacto de empresas em cinco países. A solução conquistou o interesse da fornecedora de serviços de voz norte-americana Broadvoice, que adquiriu a empresa de Aveiro, segundo o anúncio feito esta quinta-feira em comunicado. A aquisição custou 21 milhões de euros.

Como consequência da transação, os 100 trabalhadores da GoContact vão juntar-se à equipa da Broadvoice. A empresa norte-americana conta com mais de 200 trabalhadores no país natal e no Canadá. Todo o desenvolvimento tecnológico da nova empresa ficará centralizado em Aveiro.

Apesar da aquisição, a marca GoContact vai continuar a existir nos mercados da Europa, Médio Oriente, África e América Latina. Rui Marques e João Camarate, presidente executivo e responsável tecnológico da empresa de Aveiro, respetivamente, vão liderar a expansão da tecnológica no continente europeu.

Em comunicado, o líder da Broadvoice, Jim Murphy, destaca que "as tecnologias complementares, a experiência e o alcance geográfico vão acelerar o crescimento da nova empresa".

Do lado português, Rui Marques destaca: "a Broadvoice responde a todos os requisitos como parceiro de crescimento da GoContact - desde a nossa abordagem partilhada sobre o cliente até ao investimento em talento e tecnologia de topo". Atualmente, a GoContact processa um milhão de chamadas de voz por dia.