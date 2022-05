Tecnológica Feedzai abre 30 vagas de emprego em Portugal

Tecnológica Feedzai tem novas vagas de emprego em Portugal © Unsplash

A tecnológica portuguesa Feedzai, especializada em prevenção de fraude, está a contratar 30 trabalhadores para operarem em Portugal. As vagas da empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares (unicórnio) estão disponíveis aqui e são direcionadas para áreas como Engineering, Data Science, e Operations, entre muitas outras, revela o comunicado enviado às redações.

O modelo de trabalho adotado pela empresa é flexível, ou seja, será possível trabalhar a partir dos escritórios localizados em Lisboa, Porto e Coimbra ou remotamente. As opções de trabalho podem ser também encontradas na página do Linkedin da empresa, cujo nome é "Feedzai Work From Anywhere".

Neste momento, a empresa conta com mais de 400 colaboradores em Portugal, o que equivale a 60% do total do "universo Feedzai". A empresa oferece vários benefícios, como, por exemplo, uma semana de trabalho de quatro dias no mês de agosto, dias de férias extra, seguro de saúde para todos os colaboradores, workshops relacionados com a saúde mental e várias formações.