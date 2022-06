Tecnológica ITSector abre vagas limitadas para estágios de verão

© Unsplash

A portuguesa ITSector, empresa de desenvolvimento de software especializada na transformação digital para instituições financeiras, lança o programa de estágios de verão, Summer Lab, para estudantes de Engenharia Informática, Tecnologias de Informação e similares. É de referir que a empresa vai apoiar os estagiários com subsídio de alimentação e transporte, avança a tecnológica em comunicado.

O estágio, que decorre de 4 a 29 de julho, é para as áreas de .NET, REACT, Android, iOS e Flutter. As candidaturas terminam dia 23 de junho e podem ser feitas aqui ou de forma presencial nos seis centros da tecnológica (Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, Bragança e Castelo Branco).

Durante o processo de análise das candidaturas, os estudantes que frequentem o penúltimo ou o último ano de qualquer grau do ensino superior, englobando a licenciatura, mestrado e pós-graduação, ou que sejam finalistas de estabelecimentos do ensino secundário e técnico-profissional, vão ter prioridade. Além dos estudos, as competências comportamentais (soft skills) terão um papel preponderante na seleção dos candidatos, lê-se na nota enviada às redações.

Os estágios decorrem ao longo de quatro semanas, durante a parte da manhã, vão dividir-se em sete etapas: em primeiro lugar "o onboarding (acolhimento e integração na empresa), Summer Labs (integração em academias relacionadas com cada tecnologia), onboarding da torre (integração em determinado departamento/área de negócio), shadowing (acompanhamento de especialistas na área/competência específica), formação (na área de empregabilidade e em Segurança de Informação) e, por fim, o coaching de carreira (sessões de apoio à empregabilidade, tomada de decisões, autoconhecimento, entre outros)", explica a ITSector.

A head of talent acquisition da empresa, Stéphanie Dermagne, afirma que "a ideia de que as férias de verão são apenas para descansar tem vindo a desvanecer, tendo-se tornado, na verdade, num momento-chave para aliar a teoria à prática e dar os primeiros passos na carreira profissional. Nesse sentido, encaramos estes estágios como um complemento à formação e como uma oportunidade de evolução e de preparação para o mercado de trabalho. Os principais objetivos desta iniciativa passam por transmitir know-how e promover o desenvolvimento das soft e das hard skills. Esta também será uma forma de aferir potencial e acompanharmos a evolução de carreira de candidatos que poderão ser o talento de amanhã da ITSector, sendo que a possibilidade de estes estagiários poderem a vir ser contratados num futuro próximo é elevada".