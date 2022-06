Tecnológica ITSector está a recrutar engenheiros

© Unsplash

A empresa de software ITSector está a recrutar na área da Engenharia Informática e similares - sejam juniores, seniores, estudantes ou profissionais -, aceitando candidaturas até 27 de junho, revela a empresa em nota enviada às redações.

Os candidatos têm apenas seis minutos para fazer uma curta apresentação, o chamado pitch, e mostrar à empresa que são a contratação certa. "Conseguir transmitir o seu potencial, assim como o valor que poderá eventualmente acrescentar à equipa serão alguns dos critérios considerados", lê-se na mesma nota. As entrevistas decorrerão no dia 6 de julho, de forma individual e em formato online.

A tecnológica, sediada no Porto, com escritórios em Lisboa e noutros pontos do País, tem por objetivo dinamizar as candidaturas que, normalmente, abrandam no verão.

"O objetivo desta iniciativa é aproximar a ITSector de candidatos que procuram abraçar novos projetos e apreciam serem desafiados por novas tecnologias, novas áreas de negócio e uma nova cultura organizacional. Assistimos a uma mudança no paradigma do processo de empregabilidade e temos vindo a privilegiar o acompanhamento dessa dinâmica, desafiando a nossa criatividade na forma de conhecer as soft e as hard skills dos candidatos", destaca a Head of Talent Acquisition da ITSector, Stéphanie Dérmagne.