Tecnológica Manta angaria 32 milhões de euros em ronda de investimento

A plataforma global de data lineage Manta, que se vai estrear em Portugal dentro de alguns meses, angariou 35 milhões de dólares (32 milhões de euros) numa ronda de investimentos de Série B liderada pela Forestay Capital e com participação da Bessemer Venture Partners, SAP.io, Senovo VC, Credo Ventures, Dan Fougere e do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.

O financiamento vai permitir dar continuidade ao processo de expansão do negócio de construção de mapas de fluxos de dados, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de soluções e alargamento da sua força de trabalho.

A tecnológica vai expandir a operação para Portugal já no outono, com a abertura de um Centro de Engenharia e Produto em Lisboa, num investimento de um milhão de euros. Para o arranque na capital a empresa pretende recrutar até ao final do ano cerca de 50 profissionais de diversas áreas, tais como Java Developers, DevOps Engineers, Support Engineers, Integration Consultants, Product Managers, entre outras.

Além do novo escritório na capital portuguesa, a plataforma irá também expandir para Dublin. No total, a empresa emprega mais de 150 colaboradores a nível mundial.