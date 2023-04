Tecnológica Retail Consult quer expandir equipa e abre 50 vagas até ao verão

© DR.

A Retail Consult, empresa de soluções tecnológicas para o retalho e associada da Porto Tech Hub, pretende reforçar a sua equipa com mais 50 colaboradores até ao verão de 2023. Devido ao crescente número de projetos nacionais e internacionais, a organização global sediada no Porto vai integrar os profissionais ligados ao setor das tecnologias de informação em diversos postos de trabalho pertencentes a áreas técnicas e funcionais.



A necessidade de recrutamento em Portugal incentivou a criação da atual estratégia de expansão da equipa, de forma a responder ao volume de novos negócios, especialmente nos Estados Unidos da América, Ásia e Europa.

"Quando começámos, em 2011, éramos 15 pessoas, agora, somos 300 e pretendemos continuar a crescer a longo prazo e de forma sólida, apostando no nosso principal ativo, que são as nossas pessoas", explica Sílvia Gomes, senior partner da Retail Consult, acrescentando que o objetivo é corresponder ao crescente número de novos projetos e "reforçar a posição no mercado como referência na implementação, consultoria e soluções para retalho e como um dos principais parceiros da Oracle Retail", termina.

A Retail Consult pretende acrescentar à sua equipa talento recém-formado, mas também consultores experientes no setor. Para acolher e reter as pessoas mais qualificadas, a empresa oferece um atrativo pacote de benefícios que engloba uma maior flexibilidade através da adoção do modelo híbrido e horário flexível, bem como uma política de distribuição de lucros competitiva.



A empresa oferece ainda a quem ingressar nas oportunidades em aberto, a possibilidade de formação contínua. Através da sua academia interna Retail Academy, a empresa permite aos jovens recém-licenciados terem a oportunidade de acelerar o seu desenvolvimento e de complementar a sua formação com vários cursos.

Para colaboradores mais experientes, estas formações assentam no desenvolvimento de soft e hard skills que fornecem ferramentas para o seu próprio progresso e trajeto interno. "Projetamos e acompanhamos a evolução de carreira dos nossos colaboradores individualmente, com o mesmo cuidado que pensamos a evolução do negócio", afirma Sílvia Gomes.

Os interessados em candidatar-se às vagas em aberto podem obter mais informações através do site da empresa.