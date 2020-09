Tecnológicas anunciam novas regras para acomodar impostos digitais

Com o tema dos impostos digitais na ordem do dia, as tecnológicas começam a anunciar atualizações aos preçários e comissões a cobrar em alguns países. Tanto a Apple como a Google já disponibilizaram informação sobre este tema.

A criação deste novo imposto, criado especificamente para tributar a atividade digital, é um tema que não tem gerado apreço junto da administração norte-americana, país de origem das chamadas big tech – Amazon, Facebook, Google e Apple. Adotado por países europeus, este imposto obriga as tecnológicas a pagar uma percentagem pelas receitas geradas no país.

Assim, a Apple e a Google estão já a emitir avisos sobre algumas mudanças em mercados específicos da Europa, refletindo o custo desse imposto.

No caso da Apple, o comunicado emitido é direcionado aos programadores, numa publicação onde é a anunciada a atualização de preços tendo já em conta os impostos que estão a ser adotados em vários países. “Quando os impostos ou as taxas de conversão mudam, temos por vezes a necessidade de atualizar os preços da App Store”, explica a Apple em comunicado, onde anuncia também novos preços das aplicações para países como Chile, México, Arábia Saudita ou Turquia. “Ao longo dos próximos dias, os preços das aplicações e das compras feitas nas aplicações [in-app purchases] na App Store irá aumentar para responder às mudanças de impostos no Chile, México, Arábia Saudita e Turquia.” No caso da Turquia o um aumento é justificado com o novo imposto digital, que implicará uma cobrança adicional de 7,5%, além dos impostos já existentes.

Se o consumidor final passará a sentir a alteração de preços nos países acima, o mesmo não acontecerá noutras operações na Europa. “As receitas também serão ajustadas na Alemanha, França, Itália e Reino Unido e serão calculadas com base no preço exclusivo de imposto”, indica a Apple, reforçando que os preços das aplicações não mudarão nas lojas destes países.

No caso da Alemanha, é feita uma redução na taxa a cobrar aos programadores de aplicações, passando de 19% para 16%, algo que já está em vigor desde julho. Já em França e Itália os programadores terão de pagar uma taxa adicional de 3%. No Reino Unido a percentagem será ligeiramente mais baixa, de 2%.

Além da Apple, também a Google está a partilhar atualizações sobre os efeitos dos novos impostos. Numa publicação para os anunciantes, a gigante da internet anuncia alterações para mercados específicos, como o Reino Unido, Áustria e Turquia, a partir de 1 de novembro. “Os custos operacionais regulatórios ou taxas de impostos digitais poderão ser cobradas além dos custos dos anúncios em países específicos. Estas novas taxas estão associadas aos custos de fazer negócio nesses países”, escreve a Google.

Assim, será cobrada uma taxa adicional de 2% no Reino Unido e de 5% na Áustria devido ao imposto digital aplicado nesses países. No caso da Turquia, foi criada uma taxa de 5% devido “ao significativo aumento da complexidade e do custo de atuar em conformidade com a atividade regulatória do país”.

Ainda em agosto, a Amazon adotou uma postura semelhante, indicando que passaria a cobrar uma taxa adicional no Reino Unido, tendo já em conta o novo imposto digital.

Esta quarta-feira, o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, destacou a necessidade de um acordo internacional sobre o tema dos impostos a cobrar nos serviços digitais. Em declarações no Parlamento Europeu, Scholz afirmou acreditar que a “pressão” da crise da pandemia de covid-19 ajudará a que seja finalmente alcançado um acordo a nível internacional relativamente a um imposto sobre os serviços digitais.