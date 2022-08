TEDx regressa a Lisboa mais de seis anos depois da última edição

TEDx Ecole Polytechnique sur le thème "Hors de contrôle"! © © Barande Jérémy /EP.

As conferências TED estão de regresso a Lisboa, mais de seis anos desde a última edição, foi esta terça-feira anunciado. O TEDxLisboa ocorrerá no dia 18 de setembro, pelas 9h30, no Auditório da Reitoria da Universidade Nova, em Lisboa. "Sementes" será o mote do evento.

Em comunicado, a organização refere que a nova edição do TEDxLisboa conta com 16 oradores internacionais e nacionais, cujas intervenções procurarão "despertar uma conversa sobre um tópico com impacto na vida em comunidade".

George Tannenbaum, Luís M. Vicente, Jewel Arthur, José Eduardo Martins, Tiziana Ulian, Pedro das Neves, Nara Vidal, Pierre Aderne, Rui Barroso, Pedro Santa Clara, David Russo, Alexandra Prado Coelho, Alcina Faneca, Nuno Malheiro da Silva, Pedro Matos e Nina Gruntkowski serão os oradores.

"Sementes" é o tema da conferência deste ano, que pretende materializar um conceito "mais amplo" de reflexão "sobre a origem de questões que impactam o futuro da sociedade". A ética na Inteligência Artificial, sustentabilidade, iliteracia digital e cidades seguras serão tópicos a abordar, no evento organizado por Marta Gonzaga, produtora e curadora de TEDx desde 2010, e Dirk Niepoort, produtor de vinhos.

"Coletivamente, olhamos para a ciência à procura de respostas e soluções milagrosas. O caminho encontra-se algures entre a tecnologia e os saberes ancestrais, numa dança que gostaríamos que fosse mais harmoniosa entre o Homem e a natureza", afirma Marta Gonzaga. "A nossa proposta é promover sementes de esperança", acrescenta.

A edição de 2022 do TEDxLisboa terá uma assistência mais reduzida, O objetivo é "apresentar um evento mais intimista, dando a possibilidade de conhecer pessoalmente os oradores".

Os bilhetes para a conferência têm diferentes modalidades de preços: 12 euros para alunos da Universidade Nova; 40 euros até 1 de setembro; e 60 euros a partir de 1 de setembro.