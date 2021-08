Teixeira Duarte agrava prejuízo para quase 20 milhões até junho

Sede da empresa Teixeira Duarte © Teixeira Duarte

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Agosto, 2021 • 18:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Teixeira Duarte totalizou um prejuízo de aproximadamente 19,872 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido negativo de 5,4 milhões de euros apurado no período homólogo, foi comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, os rendimentos operacionais da construtora fixaram-se em 310,5 milhões de euros, abaixo dos 360,5 milhões de euros registados na primeira metade de 2020.

Entre janeiro e junho, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de 25,6 milhões de euros, quando, em igual período do ano passado, ascendeu a 44,2 milhões de euros.

Por sua vez, os gastos operacionais cederam 9,9%, nos primeiros seis meses do ano, para 284,9 milhões de euros.

Os resultados financeiros da empresa ficaram praticamente estáveis, passando de 18,3 milhões de euros até junho de 2020 para 18,34 milhões de euros no primeiro semestre do corrente ano.

Já o volume de negócios atingiu 258,6 milhões de euros, uma diminuição de 18,7% face a junho de 2020.

"Em Portugal registou-se uma diminuição de 13,7% face aos primeiros seis meses de 2020. Sendo de assinalar que este indicador não expressa o bom desempenho do setor imobiliário do grupo neste período", apontou.

Por segmento, o volume de negócios da construção baixou de 164 milhões de euros no primeiro semestre de 2020 para cerca de 154 milhões de euros até junho de 2021, enquanto a faturação das concessões e serviços caiu 29,4% para 40,4 milhões de euros.

O volume de negócios no setor imobiliário contraiu-se 69% para cerca de 11 milhões de euros, o da hotelaria aumentou 26,3% para 15,9 milhões de euros, enquanto o da distribuição retrocedeu 32,5% para 27,8 milhões de euros.

Por último, a faturação do setor automóvel cresceu, neste período, 25,4% para perto de 10 milhões de euros.

A dívida financeira líquida teve um aumento de 12,4 milhões de euros para 705,9 milhões de euros em 30 de junho, influenciado pelas variações cambiais.

"O grupo Teixeira Duarte mantém a previsão da continuidade das operações nos diferentes setores e mercados em que tem vindo a operar, ainda que influenciada pelos impactos causados pela situação pandémica global e do facto das desvalorizações de moedas de países onde o grupo opera diminuírem a relevância em euros das respetivas atividades", acrescentou.