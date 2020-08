Teixeira Duarte com prejuízos de 5,4 milhões no 1.º semestre

A construtora Teixeira Duarte registou prejuízos de 5,4 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma diminuição face aos 12,2 milhões de euros de lucro do mesmo período de 2019, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Teixeira Duarte informa que os “resultados líquidos atribuíveis a detentores de capital” foram “negativos em 5,4 milhões de euros”.

Se forem incluídos os interesses não controlados, o prejuízo ascende aos 5,6 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com os 10,8 milhões de euros do mesmo período do ano passado, incluindo a inclusão da rubrica.