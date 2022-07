Teixeira Duarte e Feel Afrika vão investir 10 milhões de dólares no HCTA de Luanda

Sede da empresa Teixeira Duarte © Teixeira Duarte

O consórcio Teixeira Duarte/Feel Afrika, que ganhou o concurso para a exploração e gestão do Hotel de Convenções de Talatona (HCTA), vai investir cerca de 10 milhões de dólares (9,8 milhões de euros) no complexo hoteleiro.

Segundo o empresário Jaime Freitas, da Feel Afrika, o hotel, que já sofreu obras de reabilitação, tem abertura prevista para 15 de julho, estando atualmente a ser formadas cerca de 100 pessoas recentemente contratadas.

Inaugurado em 2009, o HCTA representou, na altura, um investimento de 200 milhões de dólares e foi a primeira unidade hoteleira de cinco estrelas em Angola.

Era um dos ativos que a petrolífera estatal Sonangol decidiu alienar, no âmbito do Programa de Privatizações do governo angolano, inicialmente através de venda, mas optando posteriormente por uma concessão por um prazo de cinco anos, com opção de compra.

Segundo o site do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE), o valor de adjudicação ao consórcio, que será o preço de referência para a opção de compra foi de 17,8 mil milhões de kwanzas (41 milhões de euros).

Jaime Freitas adiantou que o consórcio assumiu o compromisso de investir 10 milhões de dólares, dos quais já gastou mais de um milhão em obras de recuperação e equipamentos, tendo em conta que o edifício se encontrava devoluto.

O empresário sublinhou que a parceria com a Teixeira Duarte (detentora em Angola de três hotéis, através da TD Hotels) foi decisiva, tanto pela experiência que o grupo já detém na área da hotelaria, como na construção, permitindo concretizar as obras num curto período de tempo.

"Sou uma das pessoas mais ligadas à hotelaria em Angola e considero que se constituiu uma parceria que se pode complementa e pode dar continuidade a outros projetos", sublinhou.

O consórcio ganhou também os concursos para a concessão dos hotéis da Infotur (Instituto de Fomento Turístico) nas províncias da Huíla e Namibe, que vão também ser alvo de obras de reabilitação faseadas.

Questionado se está disponível para exercer a opção de compra do HCTA quando o prazo terminar, Jaime Freitas salientou que fará a análise devida em termos económicos, mas admite que é uma forte possibilidade.

O contrato de cessão dos direitos de exploração e gestão prevê o pagamento de uma renda fixa e uma renda variável, em função da faturação, à Sonangol, cujos valores não foram revelados.

A Lusa procurou ouvir também a Teixeira Duarte e a Sonangol sobre o projeto, sem resposta até ao momento.