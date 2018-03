Teixeira Duarte ganha contrato de 52,3 milhões no Hospital CUF Tejo

A Teixeira Duarte ganhou o contrato de construção de estruturas, instalações especiais, acabamentos e arranjos exteriores do novo Hospital CUF Tejo, em Alcântara, Lisboa, no valor de 52,3 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Teixeira Duarte foi selecionada pela IMO HEALTH — Investimentos Imobiliários, do Grupo José de Mello Saúde, para realizar a obra cujo prazo previsto de execução é de 16 meses.

“O contrato de empreitada assinado no passado dia 13 de fevereiro de 2018 envolve a execução da estrutura, instalações especiais, acabamentos e arranjos exteriores do novo Hospital CUF Tejo, que contará com seis pisos acima do solo e quatro pisos enterrados”, lê-se no documento.

A participação da Teixeira Duarte no projeto começou em 2016 com a fase de escavação, contenção periférica e estrutura, sendo o valor global de ambas as empreitadas de 65,4 milhões de euros.