Teixeira Duarte regista prejuízos de 3,1 mihões até setembro

Assembleia Nacional, em Angola, uma das obras executadas pela Teixeira Duarte

A Teixeira Duarte registou um prejuízo de 3,1 milhões de euros até setembro, valor que compara com um resultado líquido positivo de 20,05 milhões de euros, apurado no mesmo período de 2019.

De acordo com a informação remetida hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o volume de negócios do grupo totalizou 459,1 milhões de euros, uma descida de quase 30% em comparação com setembro do ano anterior.

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) situou-se em 70,2 milhões de euros, menos 52% do que no período homólogo.

Já os proveitos operacionais cederam mais de 29%, no período de referência, para 540,2 milhões de euros, impactados pela pandemia de covid-19.

A Teixeira Duarte prevê dar continuidade às operações nos mercados onde opera, apesar do impacto da pandemia e da desvalorização de moedas dos países onde o grupo está.

A construtora perspetiva alcançar no final do exercício "proveitos operacionais da ordem dos 720 milhões de euros, refletindo uma variação de 15% em relação aos 850 milhões de euros anunciados em maio".

O grupo assegurou ainda estar preparado para fazer face aos desafios da concretização das medidas de apoio à recuperação da atividade.