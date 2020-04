Telecoms concordam com proibição de cortes

Os operadores consideram “positivas” as propostas aprovadas no Parlamento que impedem o corte dos serviços de telecomunicações, por falta de pagamento, às famílias com redução de rendimentos por causa da pandemia da Covid-19.

“A Apritel considera positiva a iniciativa que prevê a não obrigação de suspensão dos contratos de serviços de comunicações eletrónicas aos consumidores, especialmente os que tenham quebra de rendimentos devido a esta pandemia. As nossas sugestões e soluções apontavam nesse sentido”, afirma Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, a associação que representa os operadores de telecomunicações Meo, NOS e Vodafone.

Num momento em que muitas famílias estão a ser confrontadas com quebras totais ou parciais de rendimento, com milhares de empresas a avançar com lay-off, e em que se antecipa um aumento de consumos deste tipo de serviços com as famílias em casa, o Parlamento aprovou na quarta-feira propostas do Bloco de Esquerda, PCP, e um texto do PS, que visa proteger os portugueses de cortes de luz, água e de telecomunicações, nesta fase da pandemia.

A iniciativa do Bloco proíbe que o fornecimento destes serviços seja suspenso durante a pandemia do novo coronavírus, por falhas de pagamento causado por situação de desemprego ou quebra de rendimento do agregado familiar face ao mês anterior. Os consumidores desempregados ou com quebra de rendimentos de pelo menos 20% face ao mês anterior, podem “requerer a cessação unilateral de contratos de telecomunicações” sem haver lugar a compensações ao fornecedor. Já a proposta do PCP proíbe o corte destes serviços, bem como a cobrança de juros de mora ou de outras penalizações por atraso no pagamento das contas. O texto do PS, por seu turno, prevê que fornecedor e cliente cheguem a um acordo para um plano de pagamento, para os valores em dívida relativos ao fornecimento dos serviços, a ter início no segundo mês posterior ao estado de emergência. O texto final, que reúne as três propostas, ainda não é conhecido.

“Desde o início da situação gerada pela pandemia da Covid-19 que os operadores de comunicações eletrónicas manifestaram a sua disponibilidade, junto do Governo e da Anacom, para encontrarem medidas que protegessem as famílias nesta fase de exceção”, afirma Pedro Mota Soares, lembrando que as sugestões do setor apontavam no mesmo sentido das propostas agora aprovadas.

Apoios que não se ficam por aqui, destaca o secretário-geral da Apritel. “Ao mesmo tempo, os operadores asseguraram a proteção e reforço de redes para que todas as famílias tenham garantido o regular funcionamento dos seus serviços bem como, em coordenação com o Gabinete de Resposta Digital ao Covid-19, estabeleceram um protocolo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a atribuição de um conjunto de benefícios de comunicações aos profissionais de saúde ao serviço do SNS que estejam dedicados ao tratamento de doentes da Covid-19 e colaboraram na disseminação de boas práticas na utilização das comunicações”.

O que, defende, “entre outras medidas, demonstra o empenho do setor das comunicações eletrónicas em procurar soluções que minimizem os impactos desta fase de exceção na sociedade portuguesa.”