Telecomunicações: Serviços em pacote sobem menos em Portugal do que na UE

© Chris DELMAS/AFP

Os portugueses pagaram mais pelos serviços de telecomunicações em pacote nos últimos 12 meses. Mas a subida é inferior do que na média dos 27 países da União Europeia (UE), adianta esta terça-feira a associação de operadores do setor (Apritel), com base nas estatísticas europeias do Eurostat.

Os serviços de telecomunicações em pacote eram subscritos por 89 em cada 100 famílias no final de 2020, segundo os dados do regulador das telecomunicações (Anacom). Entre outubro de 2020 e o mesmo mês de 2021, as tarifas subiram 0,2% em Portugal; na média europeia, o aumento foi de 0,3%.

Se a comparação for feita com dados dos últimos 36 meses, os preços em Portugal desceram 2,4%; pelo contrário, na média europeia, a subida foi de 2,6%, alega a mesma associação.

Nos serviços de internet fixa, os preços baixaram de forma significativa nos últimos 12 meses: as tarifas encolheram 6,4% em Portugal, enquanto na UE os preços subiram 1%. Na comparação a 36 meses, os preços em Portugal baixaram 3,2%; na UE, a diminuição foi de 2,37%.

A associação lembra que a taxa de cobertura de redes fixas de alta velocidade (em fibra ótica) atingiu 87,6% nos últimos 12 meses, mais 6,6 pontos percentuais do que em outubro 2020.