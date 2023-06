5G. Afastar Huawei vai subir preços e travar avanço tecnológico de Portugal 

Portugal arrisca ficar com comunicações mais caras e de menor qualidade, atrasar-se nas metas do 5G e acionar um travão no desenvolvimento tecnológico, se não for revelada uma posição mais detalhada sobre a deliberação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC), cuja versão pública permite antever a exclusão da Huawei das redes 5G nacionais. Esta leitura depreende-se dos comentários de diferentes especialistas ao Dinheiro Vivo (DV).

"Com certeza que esta deliberação tem impactos sobre a sociedade em si. Nem estou a falar do aspeto geopolítico. Isto vai afetar a forma como está a ser feito o roll-out [desenvolvimento] do 5G e vai afetar o desenvolvimento do país, não tenho qualquer dúvida sobre esta frase", afirma o professor e investigador da Universidade de Aveiro na área das telecomunicações, Rui Aguiar, realçando que leu com "perplexidade" a versão pública da deliberação da CSSC. O professor, contudo, nota a dificuldade de falar sobre um tema complexo face a ausência de detalhes que permitam perceber a base da deliberação.

O CSSC deliberou a 23 de maio a exclusão das redes 5G de quaisquer empresas com sede em países que não pertençam à União Europeia (UE), à NATO ou à OCDE, o que tem sido visto como um veto à Huawei.

"Com o que é público posso interpretar tudo. O que é que isto significa em concreto? Interpretando à letra, esperava que amanhã o Tik Tok, que está nos telemóveis de todas as pessoas e que pode passar dados à China, seguindo a lógica daquele documento, fosse proibido - e não estou a dizer que acredito nisto. Presumo que há detalhes na forma como aquelas frases têm de ser entendidas que ainda não são públicos", argumenta.

O que é possível prever perante o que é conhecido? Sem questionar "a bondade da lógica", mas desconhecendo "consistência da mesma" e "à falta de detalhes para perceber o que está em jogo", Rui Aguiar explica: "A Ericsson, a Huawei e a Nokia são os três grandes fornecedores nas comunicações - também há outros mas são bastante mais pequenos. No fundo, temos um tripólio. Em cada país os operadores concorrem para baixar preços de fornecimento. Passar de um tripólio para um duopólio é cortar profundamente a capacidade de negociação - ainda por cima estamos a remover o fabricante que, tendencialmente, tem a melhor relação custo-qualidade. Portanto, os custos para os operadores vão subir".

O especialista, que já foi consultor do governo e da Anacom para as telecomunicações, realça que a qualidade da rede e respetivos serviços depende do custo da implementação. Neste caso a questão passa pela qualidade do 5G no país. "Se reduzimos a competição pelo lado dos fabricantes, o que é que se espera que aconteça? Ou vamos aumentar os preços, ou vamos ter um roll-out mais lento ou vamos reduzir a qualidade", prossegue o académico.

E o que é que pode acontecer do lado dos consumidores? "Obviamente que, se os preços aumentam, o custo vai ter de se repercutir nalgum lado", responde, mostrando-se cético sobre a capacidade de Portugal suportar mais do que três grandes operadores retalhistas. E interroga-se: "Os operadores vão ter de fazer negócio em todas as componentes apenas com dois fabricantes e esperamos que os preços [no consumidor] desçam?".

Leitura idêntica tem Luís Correia, professor na área das telecomunicações do Instituto Superior Técnico e investigador do INESC e do INOV. "Esta decisão vai ter seguramente consequências tecnológicas e económicas", afirma, ressalvando que também não conhece quaisquer detalhes além da versão pública da deliberação do CSSC.

"Os operadores têm recursos económicos, financeiros, humanos e técnicos de acordo com os planos que desenvolveram. Se são obrigados a mudar esse plano, há implicações bastante grandes", acrescenta o professor do Técnico.

Primeiro-ministro, António Costa, com Xi Jinping, presidente da China, na última visita de Estado deste a Portugal. © Filipe Amorim / Global Imagens

Questionado sobre o impacto desta medida em matéria de preços, Steffen Hoernig, professor da Nova SBE especialista em telecomunicações, considera estar em causa "uma questão geopolítica". "Não me parece que [a deliberação] tenha em conta os custos imediatos para o país, mas tem em conta os esperados benefícios de reduzir a possibilidade de espionagem pelo governo chinês, que não se contam em euros. Se fará diferença? Ninguém sabe", comenta.

Novamente: poderá esta decisão recair sobre os consumidores? "Alguém terá de pagar e não será o governo, presumo", opina o especialista em economia das telecomunicações.

Outras três fontes conhecedoras dos impactos desta medida, que dada a sensibilidade do tema pediram para não ser identificadas, mencionaram que os operadores terão de cumprir a deliberação entre três a cinco anos, estimando um custo global entre um a dois mil milhões de euros. Sobre esta relação tempo/custo, Luís Correia diz ser "perfeitamente razoável de um ponto de vista tecnológico" e porque os investimentos dos operadores conhecidos "são dessa ordem de grandeza". Já Rui Aguiar considera que "se alguém pensa que se consegue mudar uma rede em três anos é porque não está preocupada com a qualidade da rede"; sobre os custos diz ser preciso "saber muitos detalhes complicados - que não são conhecidos - para poder comentar".

Estamos seguros?

À parte do custo económico, os especialistas lamentam a falta de transparência do ponto de vista tecnológico, nomeadamente, sobre a questão da segurança das redes. É aqui que surge a questão mais delicada, tendo em conta que há um documento que é público e outro classificado com o grau de "Reservado", por haver informação que, se divulgada, pode ser desfavorável aos interesses do país e as empresas em causa. As fontes ouvidas querem acreditar que o que não é ainda público explicará o teor da deliberação conhecida.

De acordo com a deliberação do CSSC, que tem na base um trabalho da Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito da Lei das Comunicações Eletrónicas, a avaliação do nível de segurança das redes passou pela fiscalização de todas as partes de uma rede de telecomunicações - o core (núcleo ou rede principal); sistema de transmissão e de transporte da rede (fibra ótica, por exemplo); sistemas de interligação entre redes; rede de acesso via rádio (vulgo antenas). O foco foi o 5G, mas tendo em conta que a nova geração móvel está, ainda, dependente de todo o legado de gerações anteriores (sobretudo do 4G), a avaliação passou por todas as redes. A grande questão desta fiscalização foi perceber o nível de segurança das redes no acesso aos dados que por lá circulam. Isto é, quem, como e se, pode aceder à informação.

Tanto Rui Aguiar como Luís Correia, ambos engenheiros de telecomunicações, explicam que o princípio de funcionamento dos equipamentos fornecidos por Huawei, Ericsson e Nokia é o mesmo. Aliás, para as diferentes partes das redes, os operadores como Altice, NOS e Vodafone recorrem a diferentes fornecedores, cujos equipamentos funcionam em conjunto. Qual é a diferença, então? Segundo Luís Correia, a diferença estará como cada um dos operadores desenha o software para "os nós da rede [dos operadores] que permitem ter acesso à informação". É aqui que entra o tema da segurança. Mas, quanto à deliberação, faltam detalhes para melhor análise destes especialistas.

"Uma rede de telecomunicações tem vários nós, ou várias componentes. Esses nós estão ligados entre si por cabos, normalmente por fibra ótica. Do ponto de vista dos cabos, não há qualquer problema com a segurança do acesso à informação. É como canos de água. Um tipo de nó pode ser uma antena, mas aí também não haverá problemas em relação à segurança da informação. Mas há outro tipo de nós da rede que, de facto, dão acesso à informação e, do ponto de vista da infraestrutura das telecomunicações, em particular no 5G, esses nós podem ser difíceis de controlar". Será esta parte que a análise considerou, mas a parte da avaliação que é pública não é explícita. Pelo contrário, segundo o especialista, aponta para a substituição de equipamentos em todas as partes da rede, fazendo antever a obrigatoriedade de "mudar equipamentos que não os operadores não têm que mudar".

Rui Aguiar, por sua vez, lembra que existem standards e orientações internacionais, incluindo regras produzidas pelo ENISA (Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação) para os países da UE, que os operadores já têm de respeitar. E, segundo o professor da Universidade de Aveiro, os operadores já recorrem hoje a diferentes fornecedores em abono da segurança.

"O sigilo [da avaliação que sustenta a deliberação] é compreensível, mas convinha que as decisões fossem mais transparentes no conteúdo e na análise técnica do assunto", comenta Luís Correia. Desconhecem-se que materiais foram analisados em concreto - e como -, que critérios foram aplicados e se os diferentes players foram ouvidos pela comissão ou se se limitaram a entregar informação técnica.

Relações entre Portugal e China são históricas. Na última visita de Estado de Xi Jinping a Portugal, foram assinados 17 memorandos de entendimento com Portugal. Um deles envolvia a chinesa Huawei e a Altice Portugal (o então CEO, Alexandre Fonseca na foto) e visiva o desenvolvimento das redes 5G no país. © Filipe Amorim / Global Imagens

Uma fonte conhecedora dos meandros da integridade das redes telco lembra "que há mais mundo para além da segurança". Ou seja, será que o trabalho que levou à deliberação da CSSC levou em conta possíveis impactos desta medida na dinâmica do setor e na economia como um todo, além das questões técnicas, considerando também "a complexidade que existe" nas cadeias de abastecimento de operadores e fornecedores telco? É uma resposta que nenhuma das fontes ouvidas está em condições de dar.

Esta mesma fonte defende que a forma como a parte pública da deliberação surge é "pouco habitual face ao que costuma ocorrer na sociedade portuguesa". "É que a matéria é mais complicada do que aparenta ser a simplicidade desta deliberação", ou seja, interpretando à letra o que foi divulgado - segundo esta fonte -, "o país estará numa posição gravíssima de segurança".

Segundo o relatório da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) sobre violações de segurança, relativo a 2022, o regulador comunicou à Comissão Europeia e ao ENISA cinco incidentes, no último ano, por se inserirem nos critérios "mais exigentes de reporte à escala da UE". Desconhece-se a extensão destes incidentes e se esta informação foi tida em conta pela Comissão de Avaliação de Segurança.

A comissão avaliadora é presidida pelo contra-almirante António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). Os restantes membros são: embaixador para a ciberdiplomacia, (Luís Barreira de Sousa); um representante da Anacom (o DV sabe que se trata de João Cadete de Matos); um representante do Sistema de Segurança Interna (SSI); um representante do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP); um representante da Direção-Geral de Política Externa; e um representante da Direção-Geral da Política de Defesa. Trata-se de um núcleo restrito de figuras com altas responsabilidades de segurança, mas, segundo a parte pública do que foi deliberado, não está claro que outras dimensões inerentes à decisão conhecida tenham sido consideradas.

A comissão sustenta a deliberação com orientações europeias, como a polémica "Caixa de Ferramentas para o 5G" ou a resolução do governo português que preparou terreno para o leilão do 5G. No entanto, não levou em conta as conclusões do grupo de trabalho, criado em 2020, precisamente, para avaliar a segurança das futuras redes 5G. Segundo uma notícia do Jornal Económico, do verão desse ano, esse grupo concluiu que seria melhor privilegiar fornecedores da UE para o 5G. A decisão tomada há semanas é diferente. Mais do que uma fonte ouvida pelo DV estranha que as conclusões desse grupo de trabalho não tenham sido referidas na deliberação, questionando-se sobre o que terá mudado nos últimos três anos.

"A constituição da comissão tem por finalidade permitir uma ponderação tão abrangente quanto possível das diversas dimensões a considerar na segurança do ciberespaço, no contexto específico das redes de comunicações, assegurando a mobilização dos recursos técnicos das entidades aí representadas. A ponderação a efetuar colegialmente pela CAS deve refletir um posicionamento objetivo e técnico", lê-se numa resposta de fonte oficial do gabinete de Mário Campolargo, secretário de Estado da Modernização Administrativa e Digitalização, enviada ao DV em fevereiro, após a notícia de que os peritos da referida comissão tinham identificado problemas nas redes.

Do lado da Comissão de Avaliação de Segurança, tal como o DV já noticiou, é garantido que a deliberação é para cumprir, sendo que também foram levadas em conta o que países como Suécia, França e Reino Unido fizeram nesta matéria. Também contactada, para aprofundar esta matéria, a Anacom, a quem compete aplicar as novas regras de segurança, remete explicações para a Comissão de Avaliação de Segurança.

O gabinete do primeiro-ministro, ainda que contactado, não respondeu às questões do DV sobre esta matéria.

Operadores analisam

O DV sabe que os operadores já foram notificados e que já têm na sua posse a parte sigilosa da deliberação que lhes respeita. Altice, NOS e Vodafone têm reiterado não ter Huawei no core das redes 5G. Todavia, a decisão gerou surpresa no setor - até porque a medida pode abranger o 4G, o 3G e o 2G e aí estas empresas poderão estar mais expostas - sobretudo a Altice, que tem há muitos anos acordos estratégicos com a Huawei, o último foi assinado em 2018 na presença de António Costa e de Xi Jinping, presidente da China.

Uma fonte setorial refere que a medida, tal como é conhecida, pode obrigar os operadores a olhar para trás. O 4G, como ainda serve de suporte ao 5G, pode revelar-se complexo, enquanto a descontinuação da rede 3G poderá ser acelerada. O 2G não acarretará grandes receios para os operadores porque é, essencialmente, serviço de voz.

Não obstante, outra fonte do setor explica ao DV que, agora, a principal preocupação dos operadores é saber quem vai arcar com os custos desta decisão, considerando que os três principais operadores investiram "significativamente", nos últimos anos. "Ninguém investe para o dia de amanhã. Investe-se para daqui a dez anos ou mais. Quando começou o leilão do 5G havia um quadro regulatório, havia perspetivas, e as empresas investiram de acordo com esse quadro regulatório. Não se pode mudar a meio as regras do jogo. Quem é que financia isto, se um operador tiver mesmo de mudar equipamentos?", argumenta.

Para aferir impactos junto dos fornecedores, o DV contactou também a Huawei, a Nokia e a Ericsson. A deliberação determina também o veto no 5G a empresas ocidentais cujas cadeias de produção e abastecimento tenham ligações a países não-ocidentais. Ora, Ericsson e Nokia têm fábricas na China.

Apenas a companhia sueca respondeu. Fonte oficial esclarece haver contacto regular com decisores políticos e reguladores, em Portugal e garante que "dispõe de uma cadeia de abastecimento global regionalizada, que pode ser adaptada às necessidades dos diferentes mercados europeus, incluindo, claro, Portugal".

"Decisões de segurança nacional são da responsabilidade do Governo e das autoridades portuguesas, e, quando interagimos com órgãos governamentais, as conversas dizem respeito, por princípio, aos nossos próprios produtos e tecnologia. As decisões de segurança nacional de governos e autoridades, tomadas em devido tempo, também retiram a incerteza do mercado e permitem que as partes interessadas avancem com o 5G", acrescenta.

Belém observa

A deliberação do CSSC poderá ter repercussões diplomáticas. Com a Huawei a admitir ir para a barra dos tribunais e as autoridades chinesas a equacionar retaliação, como fica o Estado português no xadrez geopolítico? Perante o silêncio do governo - o Ministério dos Negócios Estrangeiros também não respondeu - o DV questionou o Chefe de Estado. "O Presidente da República não comenta casos concretos, muito menos de entidades reguladores e equiparadas", diz fonte oficial de Belém. Ao equivaler a deliberação do CSSC à decisão de uma entidade reguladora, pode depreender-se que Marcelo Rebelo de Sousa estará a dar força à decisão de vetar a Huawei.

A decisão de Portugal já foi congratulada pela Comissão Europeia. "Louvo o Conselho [Superior] de Cibersegurança de Portugal pela sua decisão ponderada de implementar o conjunto de ferramentas de segurança 5G da UE", reagiu a vice-presidente executiva do executivo comunitário com a pasta do Digital, Margrethe Vestager, no Twitter.

Igualmente contactada, a embaixada da China em Portugal não respondeu às questões do DV.

"Para a China esta decisão não é uma surpresa, espelha uma posição crescentemente convergente da UE sobre a rede de 5G, influenciada pela pressão dos EUA num contexto que é crescentemente securitário", comenta Miguel Santos Neves, professor na área de Relações Internacionais da Universidade Autónoma com trabalhos publicados sobre a comunidade de negócios chinesa em Portugal e sobre as relações China-UE.

O especialista, que também preside o Network of Strategic and International Studies (NSIS), acredita que decisão portuguesa "não será interpretada como uma posição hostil" à China. "Nas outras dimensões da atuação da China em Portugal, o Estado Português continua a ter uma posição muito favorável aos interesses chineses e a inibir-se, em alguns casos de exercer, a regulação pública ou condenar meios ilegítimos de interferência", defende.

"A recente decisão de Portugal tem de ser compreendida neste novo contexto de intensificação da competição estratégica entre os EUA e a China que se reconfigurou mais recentemente, na sequência da agressão da Rússia à Ucrânia, como uma conflito aberto entre democracias e autocracias. Na realidade, a pressão dos EUA relativa à questão da Huawei tem sido eficaz tendo aumentado o número de países, incluindo vários Estados-membros da UE, que integram a lista dos Estados que baniram totalmente ou restringiram severamente a participação da Huawei (e também da ZTE) nas redes de 5G", argumenta Miguel Santos Neves.

Todavia, acredita o especialista, "será possível alguma dramatização" do lado chinês, que poderá procurar "tirar dividendos e obter de Portugal concessões compensatórias noutras áreas relevantes".