5G: Alteração ao leilão permite 12 rondas diárias a partir de segunda-feira

A alteração ao regulamento do leilão 5G, aprovada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e hoje publicada em Diário da República, possibilita o aumento das atuais sete para 12 rondas diárias a partir de segunda-feira.

O projeto de alteração do regulamento do leilão para a atribuição das licenças de quinta geração (5G) foi aprovado pela Anacom em 31 de maio, ficando depois sob consulta pública por cinco dias úteis.

Com esta medida de agilização, que considera "adequada e proporcional", a Anacom "pretende introduzir maior celeridade no processo", aumentando o número diário de rondas da fase de licitação principal.

Contudo, e "num cenário de maior prolongamento do leilão", o regulador admite "considerar outras opções, incluindo a da inibição da utilização dos incrementos mínimos de 1% e de 3% que os licitantes podem indicar nas suas licitações".

Apesar da contestação por parte da Altice, NOS e Vodafone, a Anacom considera que o ajustamento agora introduzido "não altera a informação já revelada e não inviabiliza 'ex post' as estratégias de licitação usadas".

Isto "quer para o caso dos licitantes que ainda não atingiram a valorização que terão atribuído aos lotes e que continuam a descoberta do preço, quer para os licitantes que tenham já desistido de fazer licitações, porque o preço já chegou ao valor que atribuem ao espetro, ou seja, que já tenham alcançado a descoberta do preço final".

"Assim, esta alteração não irá afetar ou impactar na revisão do processo de descoberta do preço", refere, acrescentando que, "não havendo alteração nas regras estruturantes do leilão, nem da informação revelada no fim de cada ronda, e não sendo nenhuma destas afetada por um ajustamento da duração ou número de rondas, não se considera que esta alteração seja suscetível de afetar as estratégias dos licitantes".

De acordo com o regulador, numa altura em que "grande parte da Europa converge para rapidamente utilizar o 5G como instrumento fundamental para a transição digital e competitividade da economia", um "prolongamento excessivo na conclusão do leilão seria fortemente lesivo dos interesses nacionais, afetando a população e as empresas, o país em geral e, em particular, as suas áreas mais remotas e de menor densidade".

O leilão 5G teve início em novembro de 2020, tendo já sido realizada a fase de licitação para novos entrantes e estando em curso, desde 14 de janeiro, a fase de licitação principal.

Segundo a Anacom, "até agora, esta fase soma mais de 700 rondas, tendo-se realizado um número máximo de seis rondas diárias até ao dia 81.º da fase de licitação principal e um máximo de sete rondas diárias desde esse dia".

"Embora o leilão esteja a decorrer regularmente, a fase de licitação principal ainda não está concluída, isto apesar das regras em vigor permitirem que os licitantes, querendo, lhe imprimam uma maior celeridade", refere.

De acordo com o regulador, "tem-se verificado um sucessivo e reiterado recurso à licitação com os incrementos de preço mais reduzidos (recorrentemente de 1%), conforme decorre da informação divulgada diariamente no site institucional da Anacom, o que faz com que a progressão do leilão seja particularmente lenta".

A Anacom sustenta que "a utilização maioritária de outros incrementos permitiria uma progressão muito mais rápida do leilão", estimando, como exemplo, que na categoria J (3,6 GigaHertz - GHz) "o valor atual dos lotes (na ordem dos cinco milhões de euros) seria atingido num muito menor número de dias": Aproximadamente cinco dias, com incrementos de 20%; 10 dias, com incrementos de 10%; e 20 dias, com incrementos de 5%.

Segundo aquela autoridade, a manter-se o padrão de licitações até agora observado "existe o sério risco de o leilão perdurar por um período largamente superior ao que era inicialmente antecipável (e muito superior ao que tem sido a duração normal destes procedimentos na grande maioria dos Estados da União Europeia)".

Algo que, considera, "poderia resultar um atraso nefasto no desenvolvimento e entrada em funcionamento das redes 5G, em prejuízo dos cidadãos e das empresas, impossibilitando-os de obter todos os benefícios económicos e sociais que decorrerão da transição digital impulsionada pelo 5G em termos de desenvolvimento e competitividade da economia, coesão social e territorial, inovação social e melhoria da qualidade dos serviços públicos".

Por outro lado, avisa, "também impactaria de forma relevante nos benefícios que podem ser retirados do reforço das redes 3G ou 4G existentes ou no desenvolvimento de novas redes, independentemente da tecnologia que lhes está associada, o que, no contexto de uma situação de pandemia que se prolonga no tempo, passou a assumir uma importância acrescida".

Face a estas "circunstâncias excecionais", a Anacom diz que se afigurava urgente agilizar os procedimentos do leilão, recordando que redução introduzida desde 10 de maio no tempo de duração entre rondas, de forma a acomodar uma ronda diária adicional, "revelou-se insuficiente para imprimir a agilização pretendida".