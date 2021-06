5G: Anacom aprova alteração do leilão e torna viável a realização de 12 rondas diárias

Lisboa, 11/11/2020 - João Cadete Marques, presidente da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, a entidade reguladora em Portugal das comunicações postais e das comunicações eletrónicas. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2021 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O leilão principal para a atribuição das licenças de quinta geração (5G) arrancou há quase cinco meses (14 de janeiro), tendo atingido na segunda-feira o 97.º dia de licitação.

Em comunicado enviado na segunda-feira à noite, o regulador adianta que aprovou, em 31 de maio, "um projeto de alteração do regulamento do leilão que, tal como se indicou no início do procedimento regulamentar, visa aumentar o número diário de rondas da fase de licitação principal",

A alteração "permitirá imprimir maior celeridade ao leilão sem afetar as estratégias dos licitantes, tornando viável a realização de 12 rondas diárias", refere a Anacom.

"Neste momento, considera-se que, nas circunstâncias atuais, esta é a medida adequada para atingir o objetivo pretendido, tendo a Anacom a expectativa de que seja suficiente", salienta o regulador liderado por João Cadete de Matos, acrescentando que "num cenário de maior prolongamento do leilão"o regulador "poderá considerar outras opções, incluindo a da inibição da utilização dos incrementos mínimos de 1% e de 3% que os licitantes podem indicar nas suas licitações".

O projeto de alteração do regulamento é agora submetido a consulta pública durante cinco dias úteis.

A atribuição das licenças 5G esteve prevista para o primeiro trimestre, tendo em 08 de abril a Anacom anunciado a decisão de um procedimento de alteração do respetivo regulamento para acelerar o leilão, o que foi amplamente criticado pelos operadores históricos.