5G da Altice em todas as capitais de distrito. Ilhas dos Açores e Madeira com 5G até ao fim do ano

A Altice Portugal garantiu esta quinta-feira que a rede de quinta geração móvel (5G) da empresa já está disponível em todas as 18 capitais do país, bem como no Funchal (Madeira) e na cidade de Ponta Delgada, (São Miguel, Açores). Aliás, o plano da empresa passa por garantir que todas as ilhas da Madeira e Açores tenham 5G até ao fim do ano.

"O 5G da Meo [detida pela Altice] está disponível, desde o primeiro dia de janeiro, em todas as capitais de distrito, estando a decorrer um período de experimentação gratuita até 31 de março", adianta uma nota enviada à redação. A telecom refere também que "cerca de metade da população do território nacional" já tem acesso ao 5G da Altice e que todos os tarifários são já compatíveis com a nova rede.

Quanto às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, a empresa salienta que ",hoje, cerca de metade da população do Funchal já pode ter acesso ao serviço 5G", enquanto a nova rede já está disponível também em Ponta Delgada. A Altice diz que "a nova rede móvel vai estar disponível em todas as ilhas do arquipélago até ao final deste ano".

A ideia é reforçar as redes nas regiões dos Açores e da Madeira durante o primeiro semestre. "A Madeira atingiu, no final de 2021, os 97% de cobertura de fibra ótica. E a rede móvel assegura uma cobertura de cerca de 99,5% em 4G tanto na Ilha da Madeira como na Ilha do Porto Santo", lê-se. Já nos Açores, "a rede de fibra ótica irá alcançar, este ano, um valor superior a 97% de cobertura da população e a rede móvel 4G situa-se nos 97,33% estando previstas 20 novas estações móveis".

As novas estações móveis serão "fundamentais para a adoção gradual do 5G e para tirar partido das novas oportunidades na dinamização da economia, das indústrias, dos serviços públicos, mas também na melhoria da prestação de cuidados de saúde e na educação".

A empresa liderada por Alexandre Fonseca realça, ainda, ter investido já um total de três mil milhões de euros em Portugal, "um terço foi dedicado a dotar o país de infraestruturas fixas e móveis, que hoje dão acesso a comunicações de alto débito". "São seis milhões de casas e de empresas com fibra ótica da Altice Portugal e uma rede móvel 4G com cobertura praticamente integral da população (99,7%)", lê-se.