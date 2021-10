Allbesmart vence prémio Aveiro 5G Challenge

© Josep LAGO/AFP

A empresa tecnológica Allbesmart, "spin-off" do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), venceu o concurso Aveiro 5G Challenge, promovido no âmbito da semana tecnológica Aveiro "TechWeek".

"O prémio, no valor de 25 mil euros, é mais um reconhecimento das capacidades técnicas da Allbesmart e do talento formado pela Escola Superior de Tecnologia na área da engenharia das telecomunicações", refere, em comunicado, o IPCB.

A equipa da Allbesmart apresentou uma solução que explora a conectividade 5G para melhorar a segurança rodoviária.

"Para além do envio e receção de mensagens de alerta, como por exemplo a presença de veículos de emergência ou obras na via, a conectividade 5G foi testada em cenários de ultrapassagem, permitindo ao veículo de trás ter acesso à câmara de vídeo do veículo da frente (experiência see-through)", lê-se na nota.

Segundo o IPCB, esta foi a primeira vez que em Portugal uma rede 5G foi usada para comunicações veiculares.