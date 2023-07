Altice abre investigação interna e suspende pagamentos a entidades investigadas pelo MP

© Arquivo / Global imagens

Na sequência da investigação do Ministério Público (MP) que levou à detenção do cofundador português do grupo Altice, Armando Pereira, a dona da Meo anunciou esta sexta-feira que iniciou uma "investigação interna relacionada com os processos de compras e os processos de aquisição e venda de imóveis da Altice Portugal".

Em comunicado, a Altice Portugal esclarece que determinou a suspensão de "qualquer pagamento às entidades visadas pela investigação", bem como a suspensão de "qualquer nova ordem de compra (individual ou parte de um contrato principal) com estas entidades".

Acresce a decisão de reforçar "o processo de aprovação do grupo relativamente a qualquer ordem de compra".

"O grupo Altice continuará a tomar todas as decisões no interesse das suas sociedades participadas, acionistas, fornecedores e clientes e informará oportunamente sobre os desenvolvimentos relevantes", lê-se no mesmo comunicado enviado à redação.

A sede da Altice Portugal, em Lisboa, foi alvo de buscas na quinta-feira. No entanto, empresa diz que o âmbito da investigação em causa "visa indivíduos e entidades externas ao grupo Altice". Uma das pessoas envolvidas é Armando Pereira, cofundador da telecom.

O empresário foi detido na sequência das buscas à quinta que tem em Guilhofrei (Vieira do Minho, Braga). O MP suspeita que o empresário está envolvido num alegado esquema fraudulento, que terá lesado o Estado e a Altice em mais de 100 milhões de euros. Outras duas pessoas - cujas identidades não se conhecem ainda - também foram detidas no âmbito da mesma investigação.

De acordo com a RTP e com a SIC Notícias, o empresário está detido no estabelecimento prisional anexo às instalações da Polícia Judiciaria, em Lisboa. O primeiro interrogatório ocorre este sábado. Segundo a CNN Portugal, Armando Pereira será presente ao juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Ao início da tarde desta sexta-feira, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP) anunciou que ocorreram "cerca de 90 buscas, domiciliárias e não domiciliárias - designadamente a instalações de sociedades e escritórios de advogados - em diversas zonas do país", nos dias 13 e 14 de julho. As diligências resultaram de uma investigação iniciada "há cerca de três anos" pela Inspeção Tributária de Braga.

As buscas culminaram com a detenção de três pessoas, "que serão presentes a primeiro interrogatório judicial este sábado [15 de julho], atenta a greve dos oficiais de Justiça que decorre ao longo do dia de hoje [sexta-feira]".

Em causa está, alegadamente, uma "viciação do processo decisório do grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva.

"Está também em causa a lesão dos interesses do Estado, em sede fiscal e da verdade tributária", prossegue a nota do DCIAP, realçando que os factos apurados "indiciam práticas de deslocalização fictícia da domiciliação fiscal de pessoas e de sociedades, com aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira".

Desta forma, o MP suspeita também de "crimes de fraude fiscal qualificada, sendo estimado que a vantagem ilegítima alcançada pelos suspeitos em sede fiscal tenha sido superior a 100 milhões de euros".

Recai ainda sobre os detidos a suspeita da "prática de crimes de branqueamento e de falsificação, com a utilização de estruturas societárias constituídas no estrangeiro".

"Foram também apreendidos documentos considerados relevantes para a prova dos ilícitos indiciados bem como objetos representativos do resultado dos mesmos, tais como viaturas de luxo e modelos exclusivos com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros", lê-se ainda.

Um dos focos da investigação passa pela alienação de quatro edifícios em Lisboa por 15 milhões de euros, envolvendo um circuito empresarial com ligações a Braga, à Zona Franca da Madeira e ao Dubai. Estes negócios terão passado também por Hernâni Antunes, reconhecido parceiro de negócios de Armando Pereira. Segundo o Correio da Manhã, a casa de Hernâni Antunes também foi alvo de buscas.

Em março de 2021, já a revista Sábado noticiara quatro negócios imobiliários envolvendo a Altice, os empresários Armando Pereira e Hernâni Antunes, e o gestor Alexandre Fonseca (então CEO da telecom), precisamente, no valor de 15 milhões de euros.

Tal como o Dinheiro Vivo escreveu esta sexta-feira, diferentes fontes do setor das telecomunicações ouvidas, e que não quiseram ser identificadas, avançaram que Hernâni Antunes é conhecido pela alcunha de "o comissionista". As mesmas fontes descreveram Armando Pereira como um gestor discreto. Não obstante, não se mostraram surpreendidas com o sucedido ao afirmarem que o perfil de gestão do empresário passa por criar uma complexa "teia" de "empresas laterais" para realizar negócios com a empresa de telecomunicações.

Segundo avançou o Nascer do Sol, também houve buscas no Porto, em Viana do Castelo, em Aveiro, em Vila Real, em Faro e no Funchal, dando conta que o processo terá tido origem na Operação Monte Branco e que poderá, também, estender-se à investigação de alegadas comissões relacionadas com a venda dos direitos de transmissão televisiva do Futebol Clube do Porto à dona da Meo. O semanário escreveu, ainda, que Armando Pereira e Hernâni Antunes são os principais suspeitos das autoridades, com o cofundador da Altice sob suspeita de ter desviado 250 milhões de euros.