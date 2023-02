Altice defende partilha de investimento na rede 5G com gigantes tecnológicas

Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal. © D.R.

A reivindicação é antiga, mas o tom das telecom sobe agora junto das gigantes tecnológicas, sabendo que a Comissão Europeia está disponível para cobrar a empresas como Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, Amazon e Netflix parte do investimento em infraestruturas de conectividade (como a rede móvel 5G) na União Europeia (UE). A Altice Portugal é um dos players envolvidos neste confronto de interesses, defendendo uma "partilha justa" do investimento com as tecnológicas.



"No final de março vou a Bruxelas ter uma reunião com os operadores que fazem parte da ETNO [European Telecommunications Network Operators] e vamos reunir com a comissária [Margrethe] Vestager para discutir o tema do faire-share [partilha justa]", revelou na quinta-feira Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, num encontro com jornalistas, quando questionada pelo Dinheiro Vivo sobre a consulta pública, lançada a 23 de fevereiro, sobre quem deve subsidiar a conetividade na UE. Ou seja, quem paga as redes fixas e móveis e outras infraestruturas necessárias para assegurar o acesso à internet na UE.



Segundo Ana Figueiredo, até agora, têm sido as telecom a garantir a maior parte do investimento em infraestruturas de telecomunicações, com os serviços digitais (Whatsapp e plataformas de streaming, por exemplo) das grandes tecnológicas a beneficiar gratuitamente das redes dos operadores.



Ora, tendo a UE assumido o objetivo de ter toda a região comunitária coberta com 5G e todas as famílias com acesso a internet de banda larga de alta velocidade até 2030, os operadores entendem que não é justo assumirem sozinhos os encargos desse objetivo e querem o contributo das gigantes tecnológicas.



"O investimento que está a ser pedido exclusivamente aos operadores de telecomunicações na Europa é enorme", afirmou a CEO da Altice Portugal, notando que o calendário para concretizar as metas a nível europeu é também apertado. Acresce que os "cálculos para o 5G foram feitos antes da pandemia" e, agora, as contas sofrem "uma pressão do ponto de vista dos custos" face ao contexto económico.



A gestora que lidera a Altice há um ano lembrou que em alguns países da UE o tema do investimento na conetividade "é mais desafiante", em comparação com Portugal, "porque têm ainda de fazer investimentos nas redes de fibra ótica".



"O modelo que estamos a preconizar enquanto grupo [no âmbito da ETNO] prevê que possa haver um rebalanceamento dos custos. Todo o investimento que é feito por algumas das chamadas big tech [gigantes tecnológicos] é de um para dez, ou seja, o investimento que eles fazem em conteúdos versus o investimento que todos os operadores europeus somados fazem em infraestruturas para suportar esses conteúdos", disse a gestora.



Ana Figueiredo realçou que este não é "um tema fácil", nem espera uma decisão rápida da UE. Afinal, o assunto coloca duas gigantes indústrias, que em teoria se complementam, em posição de confronto.



A comparticipação das empresas tecnológicas no desenvolvimento das redes de telecomunicações também está a ser debatida nos Estados Unidos, onde no início do ano também foi lançada uma consulta pública. A CEO da Altice Portugal prevê que surja uma "solução mais rápida" em Washington do que em Bruxelas, dada a multiplicidade de players que existem no Velho Continente.



UE irrita gigantes tecnológicos



A consulta lançada pela Comissão Europeia, que termina a 19 de maio, ainda só tem pressupostos exploratórios. Isto é, não é certo que as big techs venham a ser obrigadas a comparticipar o desenvolvimento das redes e da conetividade na UE. Para já, o executivo comunitário quer reunir opiniões sobre em que medida a crescente procura por conetividade e os avanços tecnológicos afetam "necessidades futuras" da UE, e se é preciso exigir às empresas tecnológicas a participação nos custos das redes de telecomunicações.



O anúncio da consulta foi o suficiente para "irritar" as big tech, que, de acordo com a agência Reuters, consideram que a UE está a ceder ao lobby das telecom e a criar na prática um imposto que coloca em causa a neutralidade de Bruxelas sobre o uso da internet.



"Os europeus já pagam às operadores pelo acesso à internet, não deveriam ter que pagar às telecom uma segunda vez por serviços de streaming e cloud mais caros", disse Christian Borggreen, vice-presidente para a Europa da Computer & Communications Industry Association (CCIA) Europe, citado pela Reuters. A CCIA representa empresas como a Google, Meta, Twitter, Amazon e Apple.



A ETNO, que representa empresas como a Telefónica, Orange e Deutsche Telekom além da Altice, considerou que as big tech são utilizadores das redes de telecomunicações tal como o consumidor comum. Por isso, defende que é preciso solucionar "desequilíbrios".



No início de fevereiro, um estudo da ETNO indicava que as telecom investiram uns "incríveis" 56,3 mil milhões de euros no desenvolvimento das redes, em 2021. Ainda assim, defende o organismo, os operadores sozinhos, mesmo que mantenham este nível de investimento, não conseguirão cumprir as metas europeias para a chamada "Década Digital".



Qualquer que seja a decisão de Bruxelas, após a consulta pública, uma proposta legislativa terá sempre de ser acordada entre todos os Estados-membros e passar pelo Parlamento Europeu.



Além da consulta pública, a Comissão Europeia também lançou uma proposta de lei que regulamenta uma implementação "mais rápida, económica e eficaz" das redes na UE e publicou uma recomendação aos reguladores nacionais "sobre as condições de acesso a redes dos operadores com poder de mercado significativo, a fim de incentivar o desligamento mais rápido de tecnologias legadas [3G, por exemplo]" e a implementação acelerada de redes de alta velocidade.