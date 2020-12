Altice e NOS denunciam "mentiras" da Anacom

Cadete de Matos, presidente da Anacom © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

"O regulador continua a surpreender-nos com a sua necessidade de se justificar publicamente e ter a última palavra como se lhe faltasse a razão. Certamente é porque a razão e a verdade não lhe assistem", escreve a NOS em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo. Declarações que vão no mesmo sentido das da Altice: , que acusa a Anacom de "insistir na mentira e fazer uma clara perseguição" à dona da Meo.

Em causa estão os investimentos das empresas no país, os preços praticados - com a Anacom a defender que há pouca concorrência e margens altas das empresas a operar no país - e a forma como tem sido conduzido o leilão do 5G, que há muito extremou posições entre regulador e empresas do setor das telecomunicações, inclusivamente tendo dado origem a várias queixas na justiça nacional e internacional.

"É desconcertante a insistência em argumentos que já foram rebatidos por várias entidades à exaustão, procurando justificar medidas que ninguém compreende. E não são só os operadores que não compreendem. Basta pensar que além das diferentes associações que já vieram a público, também a Comissão Europeia e até o Parlamento nacional estão preocupados", reagiu a NOS no comunicado enviado ao Dinheiro Vivo.

"A Anacoom, como tem sido seu hábito, voltou a vir a público com afirmações falsas, que já não disfarçam a perentória perseguição à Altice Portugal. O presidente da Autoridade Nacional das Comunicações afirmou ontem que o facto da migração da TDT ter terminado nos Açores e Madeira foi uma 'opção da parte da empresa que tem a responsabilidade de fazer a migração, a Altice, com a qual se concordou'. É lamentável que o regulador reitere a mentira, numa tentativa de camuflar as suas más decisões e de atacar as empresas do setor imputando-lhes os seus próprios erros", sublinha por seu lado a dona da Meo. "As novas declarações da Anacom vêm reforçar a postura irresponsável e imprópria de uma Autoridade, mas a Altice Portugal continuará a vir a público as vezes necessárias para repor a verdade e proteger a sua imagem e o seu bom nome, contrariando assim esta linha de um regulador que desrespeita o setor e os princípios fundamentais inerentes ao cargo", sublinha a operadora liderada por Alexandre Fonseca.

Para a Altice, as declarações do reguldor faltam à verdade e demonstram "perseguição com o objetivo de denegrir a imagem e o bom nome" da telecom perante os açorianos e os madeirenses. "Importa esclarecer, de forma séria, que a decisão de deixar as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira no fim do calendário de migração da TDT para a libertação da faixa dos 700 MHz foi exclusivamente da ANACOM, apesar das várias críticas e denúncias públicas que a Altice Portugal tem vindo a fazer desde 2018, nomeadamente, presencialmente, perante os ppresidentes dos Governos Regionais", afirma a telecom.

.5G continua a dividir

Especificamente sobre o tema do 5G e o leilão que já foi contestado na justiça por todas as operadoras em Portugal, a telecom liderada por Miguel Almeida frisa que "o regulador insiste na ideia de que os operadores têm a ganhar com a partilha de investimento, mas "esquece-se" que não existe partilha de investimento, porque não há reciprocidade no acesso e os novos operadores nada têm para partilhar. Existe, sim, um acesso à propriedade dos atuais operadores por parte de quem nada investiu e em nada contribuirá para a sociedade".

A NOS chama ainda a atenção para as afirmações do regulador de que há uma "cooperação estreita com o governo e até com o Parlamento", lembrando que por diversas vezes divergências e preocupações vieram a público durante este processo.



"O regulador afirma que quando existe um monopólio não há concorrência nem investimento. "Esquece-se" que o nosso mercado não é um monopólio, mas sim um mercado altamente concorrencial em que todos os dias se compete por clientes com mais investimento, qualidade e melhores preços. O regulador afirma que os operadores estão cá há 20 anos com margens muito elevadas. Mais uma vez, uma afirmação falsa. O Retorno do Capital Investido do setor em Portugal é o segundo mais baixo da Europa. Em particular, no que diz respeito à NOS, o Retorno sobre o Capital Investido é 40% abaixo da média das empresas do PSI20", conclui a telecoom.