Altice Empresas passa a Meo Empresas

Dinheiro Vivo 17 Maio, 2023 • 12:00

A Altice Portugal anunciou esta quarta-feira o rebranding da Altice Empresas, que passa a designar-se Meo Empresas. Em comunicado, a telecom refere que o reposicionamento cria uma "nova marca que liga as empresas a uma transição digital mais humanizada".

A Meo Empresas é, assim, apresentada como uma marca que "redefine a visão e posicionamento do segmento empresarial do grupo", agregando "recursos, o talento e a capacidade para ajudar as empresas na sua transformação".

Citada no comunicado, Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, afirma que esta mudança dá "início a um novo ciclo no segmento empresarial", reposicionando uma marca "preparada para um futuro cada vez mais tecnológico e digital". "Queremos tornar a tecnologia mais acessível e humanizada a todas as empresas, quer sejam pequenas e familiares, pequenas e médias empresas ou multinacionais. Este caminho que estamos a construir na Altice é um caminho para o futuro, um caminho para o amanhã", afirma.

Para assinalar a mudança, a empresa ativou hoje uma camapnha multimeios. Na televisão, imprensa, rádio e digital, a Meo Empresas apresenta-se através de uma série de quatro filmes publicitários. A campanha conta ainda com cinco vídeos testemunho, que pretendem dar a conhecer quem participa na propalada transição digital "mais humana nas empresas", promovida pela Meo.