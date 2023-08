Altice France suspende administradora executiva com pelouro de aquisições

© Arquivo / Global imagens

A Altice France suspendeu a administradora executiva com o pelouro de aquisições e parcerias, Tatiana Agova-Bregou, no âmbito da 'Operação Picoas', noticia hoje a Bloomberg.

Segundo a agência financeira, que cita fontes conhecedoras do processo, Tatiana Agova-Bregou, responsável pelos conteúdos, aquisições e parcerias, foi colocada de licença a partir desta semana. A responsável assumia estas funções desde 2019.

Esta é a primeira trabalhadora da Altice France a ser colocada de licença, disseram as mesmas fontes à Bloomberg.

A suspensão foi anunciada numa reunião entre dirigentes e representantes sindicais da Altice France hoje, onde o 'chairman' da empresa, Arthur Dreyfuss, e Mathieu Cocq, e o presidente executivo da subsidiária SFR, abordaram a investigação portuguesa e as suas consequências para a empresa.

Os gestores afirmaram que todas as decisões de suspensão visam proteger a empresa.

A 'Operação Picoas', desencadeada em 13 de julho, levou a várias detenções - entre as quais a do cofundador do grupo Altice Armando Pereira - contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios em vários pontos do país, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP). Esta foi uma ação conjunta do MP e da Autoridade Tributária (AT).

Desde 19 de julho, Ana Figueiredo passou a acumular o cargo de 'chairwoman' [presidente do Conselho de Administração] da Altice Portugal com o de presidente executiva (CEO), depois de Alexandre Fonseca ter suspendido as suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de 'chairman' em diversas filiais, entre as quais a da Altice Portugal, tal como o administrador da Altice Portugal João Zúquete da Silva, que tinha a área do património.

Também o genro do cofundador do grupo Altice Armando Pereira, Yossi Benchetrit, responsável pela área de compras e imobiliário da Altice USA, está de licença.