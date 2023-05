5G. Altice garante cumprir "todas as determinações legais" para as redes de telecomunicações

© Sam Yeh/AFP

A Altice Portugal reiterou esta segunda-feira que "cumpre integralmente as disposições legais em vigor" relativas á segurança e integridade das redes de telecomunicações.

Numa nota enviada à redação, a empresa liderada por Ana Figueiredo esclarece que opera em "colaboração com as autoridades no estrito cumprimento da lei".

A 24 de maio, a Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, divulgou uma deliberação sobre o "alto risco" para a segurança das redes e de serviços 5G do uso de equipamentos de fornecedores que, entre outros critérios, sejam de fora da UE, NATO ou OCDE e que "o ordenamento jurídico do país em que está domiciliado" ou ligado "permita que o Governo exerça controlo, interferência ou pressão sobre as suas atividades a operar em países terceiros".

Quer isto dizer que as redes 5G da Altice, NOS, Vodafone, Nowo e Digi não podem ter componentes fornecidas por empresas (incluindo subsidiárias) originárias, por exemplo, da China, Rússia e da Índia, bem como de países da América do Sul ou de África.

Na sequência desta deliberação, que não esclarece se é vinculativa ou se tem forma de recomendação e, por isso, o governo ainda terá uma última palavra, a Altice assegura que "respeitará todas as determinações legais e fará uma análise cuidada da comunicação recebida".

"A Altice Portugal assume como ponto fundamental da sua estratégia de negócio a segurança e resiliência das redes e serviços disponibilizados aos seus clientes", lê-se ainda na nota enviada. Segundo a dona da Meo, as redes do operador são "recorrentemente auditadas e certificadas por organismos internacionais".

A empresa salienta pautar-se por "critérios de enorme rigor na escolha de todos os seus parceiros e fornecedores". Para o 5G, a telecom lembra que trabalha com "vários players da indústria a nível mundial", sendo que no core da rede móvel tem como parceira a Cisco. "E para a implementação do core 5G stand alone escolhemos a Nokia como fornecedora".