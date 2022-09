Altice investe dez milhões de euros na Madeira até ao final de 2023

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Altice Portugal prevê investir um total de dez milhões de euros na Madeira, durante o ciclo de investimentos 2022-2023. O objetivo é reforçar atividade na Madeira, investindo no reforço da cobertura de fibra ótica na região, bem como nas redes móveis 4G e 5G.

O valor foi revelado pela presidente da comissão executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo, durante uma visita protocolar de dois dias (8 e 9 de setembro) à Região Autónoma da Madeira. Num comunicado enviado à redação, a telecom realça que "o investimento em infraestruturas tem sido contínuo" naquela região.

Com a verba prometida, a dona da Meo garante que toda a região da Madeira, no final de 2022, terá "100% de cobertura de fibra ótica", tornando a região naquela "com a mais alta cobertura de fibra ótica em Portugal".

Também as redes móveis 4G e 5G serão alvo de "fortes investimentos", com a empresa a garantir que as "as Ilhas da Madeira e do Porto Santo têm [hoje] uma cobertura da população de quase 100% na rede 4G e de 50% na nova rede 5G". Mas a empresa promete ir mais além já em 2022. "Até ao final do ano, está prevista a ativação de mais 15 estações garantindo o acesso 5G em todos as sedes dos concelhos da região numa cobertura de 80% da população", lê-se no mesmo comunicado.

"A Altice Portugal tem realizado um forte investimento, nos últimos anos, para dotar o arquipélago de todas as infraestruturas que permitam atrair investimento e contribuir para o desenvolvimento económico e social da Madeira", afirma Ana Figueiredo, citada no comunicado. A gestora afiança, ainda, que a telecom quer continuar a ser um "parceiro de confiança e motor da geração de valor para as empresas e para os madeirenses".

Durante a visita da direção executiva da dona da Meo à Madeira foi anunciado, ainda, que será criado um polo satélite da Altice Labs, no Funchal, materializando um "protocolo de colaboração" entre a autarquia funchalense e a empresa. Para o efeito, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e a CEO da Altice, assinaram um memorando de entendimento na sexta-feira. Este polo será instalado no Centro Cultural e de Investigação do Funchal e dedicar-se-á ao desenvolvimento local de iniciativas de inovação de base tecnológica que, de forma direta ou indireta, contribuam para a competitividade do município em termos tecnológicos e científicos.

A passagem de Ana Figueiredo pela região serviu, ainda, para um ponto de situação do projeto Banana Sensing. De acordo com o comunicado, a Altice integra um consórcio que procura "otimizar o processo de cultivo e produção da banana recorrendo a soluções tecnológicas de sensorização e inteligência artificial". A GESBA, a ARDITI e a Universidade da Madeira também fazem parte do consórcio.

Na Madeira, a Altice Portugal tem instalados um data center e um polo da Altice Labs, na Ribeira Brava, dedicado à inovação e desenvolvimento de startup locais.